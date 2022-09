In der Länderspielpause: HSV testet gegen dänischen Tabellenführer

Länderspielzeit ist Testspielzeit – so war es beim HSV in der Vergangenheit und so wird es auch bleiben. Wenn nach dem Heimspiel am Samstag gegen Düsseldorf die Zweite Liga in die erste Länderspielpause der Saison geht, wird der Ball im Volkspark nicht ruhen.

Mit dem FC Nordsjælland kommt der Spitzenreiter aus der ersten dänischen Liga nach Hamburg. Ein echter Härtetest für den HSV. Sechs Siege hat Nordsjælland aus den ersten neun Liga-Spielen in Dänemark geholt.

Am 22. September kommt das Team von Trainer Flemming Pedersen nun nach Hamburg. Der Test im Volkspark findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wird aber von HSV-TV live übertragen.

Für HSV-Trainer Tim Walter wird es vor allem eine gute Möglichkeit, seinen Profis aus der zweiten Reihe wie Torhüter Matheo Raab mal ein bisschen Spielzeit zu geben.