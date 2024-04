Immerhin: Der HSV gewinnt das kleine Derby gegen St. Pauli

Immerhin einen Sieg gab es aus HSV-Sicht am Wochenende zu bejubeln. U21-Trainer Pit Reimers hat seine makellose Derby-Bilanz ausgebaut und die U23 des FC St. Pauli im kleinen Derby abermals mit 2:0 besiegt.

„Ich freue mich, dass wir heute unsere positive Derbyserie fortsetzen konnten“, sagte Reimers, der im siebten Aufeinandertreffen mit St. Pauli weiter ungeschlagen ist (fünf Siege, zwei Unentschieden).

Sanne und Seifert treffen für die U21 des HSV

Torjäger Tom Sanne (52.) und Luis Seifert (65.) sorgten vor 262 Zuschauern im Sportpark Eimsbüttel für den vierten HSV-Sieg in Folge in der Regionalliga Nord – während St. Paulis Serie von zehn ungeschlagenen Partien in Folge riss.

Kiezklub-Coach Elard Ostermann gab sich dennoch optimistisch: „Kämpferisch haben wir alles gegeben. Dann starten wir eben eine neue Serie.“

Das große Derby steigt dann am 3. Mai im Volkspark. Möglicherweise wird es eine Bundesliga-Aufstiegsparty der Kiezkicker.