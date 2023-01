Nach zwei Jahren wird Orthomol in diesem Sommer von der HanseMerkur als Trikot-Sponsor beim HSV abgelöst. Zu sehen ist davon bislang allerdings nichts. Im Training tragen die Spieler aktuell immer noch die „alten“ Hemden mit dem Orthomol-Aufdruck. Warum ist das so? Und wann präsentiert der HSV seine neuen Trikots?

Nach zwei Jahren wird Orthomol in diesem Sommer von der HanseMerkur als Trikot-Sponsor beim HSV abgelöst. Zu sehen ist davon bislang allerdings nichts. Im Training tragen die Spieler aktuell immer noch die „alten“ Hemden mit dem Orthomol-Aufdruck. Warum ist das so? Und wann präsentiert der HSV seine neuen Trikots?

Offiziell läuft der HSV-Vertrag mit Orthomol noch bis zum 30. Juni. Erst am 1. Juli beginnt die Vereinbarung mit der HanseMerkur. Das ist am kommenden Freitag. Die neuen Trikots wird es dann nach MOPO-Informationen aber noch nicht geben. Geplant ist erst mal eine Übergangslösung.

Adidas hat Probleme bei der Trikot-Produktion

Der Grund: HSV-Ausrüster Adidas hat offenbar gerade ein paar Produktions-Probleme. Das Design der neuen HSV-Kleidung steht zwar längst fest, die Herstellung zieht sich allerdings etwas hin. Daran wird sich so schnell wohl auch nichts ändern. Die neuen HSV-Trikots werden mit hoher Wahrscheinlichkeit erst beim ersten Pflichtspiel der neuen Saison am 17. Juli in Braunschweig von den Profis eingeweiht.