15 Monate sind mittlerweile vergangen, seit Hamburgs größter Fußballer aller Zeiten für immer einschlief. Am 21. Juli 2022 verstarb Uwe Seeler, längst ist sein Grab auf dem Friedhof Ohlsdorf zu einer Pilgerstätte für zahlreiche Fans geworden. Was allerdings verwundert: Auch eineinviertel Jahre nach seinem Tod hat „Uns“ Uwe noch immer keinen richtigen Grabstein. Das aber soll in Kürze geändert werden.

Nach wie vor erinnert ein Holzkreuz auf Seelers Grab an das Idol, das im Vorjahr im Alter von 85 Jahren in seinem Haus in Norderstedt gestorben war. Demnächst aber wird die Ruhestätte den angemessenen und würdigen Rahmen erhalten. Am 5. November jährt sich Seelers Geburtstag, dann wäre der frühere HSV-Angreifer 87 Jahre alt geworden. Wie die MOPO erfuhr, soll er nun an genau diesem Tag mit einem richtigen Stein auf seinem Grab geehrt werden.

Sorge um Ilka Seeler: Ehefrau erholt sich von Sturz

Seeler bekommt endlich seinen Grabstein. Zuvor mussten viele Formalien geklärt werden, deshalb zog sich das Ganze in die Länge. So soll auch die Frage aufgekommen sein, ob Seelers Familie oder die Stadt Hamburg für den Grabstein ihres Ehrenbürgers aufkommen würde.

Mit der Klärung aller Fragen fällt auch Seelers Ehefrau Ilka eine Last von den Schultern. Die 76-Jährige hat Ruhe nötig, nachdem sie vor wenigen Wochen in ihrem Haus gestürzt war und zwischendurch im Krankenhaus gelegen haben soll. Mittlerweile soll sie sich nach MOPO-Informationen aber deutlich auf dem Wege der Besserung befinden.

Uwe-Seeler-Allee erst im Juli 2024

Die Entscheidung über Seelers Grabstein ist gefallen, eine andere Entscheidung steht noch aus. So soll die Sylversterallee im Volkspark künftig in Uwe-Seeler-Allee umbenannt werden. Diese Namensänderung ist allerdings erst frühestens zwei Jahre nach dem Ableben des Namensgebers möglich. Entsprechend wird das Thema im Juli kommenden Jahres aktuell.

Seelers Grab aber ist bald endlich fertig und dient den Fans (wie auch der Seeler-Fuß im Volkspark) als Gedenkstätte. An den Gerüchten, das Grab sei kürzlich geschändet worden, ist übrigens nichts dran. Zuletzt kursierten Medienberichte darüber, dass zahlreiche Schals und andere Utensilien, die von Fans in der Nähe des Grabes aufgehängt wurden, auf rätselhafte Weise entfernt worden seien. Des Rätsels Lösung: Die Textilien waren aufgrund des Regens teilweise komplett durchnässt und beschädigt, wurden deshalb in Absprache mit der Seeler-Familie abgehängt.