So hohen Besuch hatten sie beim HSV schon lange nicht mehr. Am Montag reisen Deutschlands Nationalkicker individuell in Hamburg an und checken im Teamquartier „Gastwerk“ ein. Ab Dienstag werden sie sich dann im Volkspark auf ihr WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien (Freitag) vorbereiten und dem HSV auf den Trainingsplätzen Gesellschaft leisten.

Manuel Neuer, Serge Gnabry und Co. im Volkspark – das gab es schon ewig nicht mehr. Der DFB einigte sich mit dem HSV darauf, dass sich die Stars von Bundestrainer Hansi Flick am Dienstag und Mittwoch auf Trainingsplatz sechs (direkt hinter dem HSV-Campus) austoben dürfen. Das Abschlusstraining am Donnerstag steigt dann im Stadion.

HSV und DFB-Team trainieren am Dienstag nebeneinander

Interessant: Am Dienstagnachmittag kommen sich die DFB-Stars und der HSV-Kader ein wenig in die Quere, beide haben für den Nachmittag Trainingseinheiten angesetzt. Am Mittwoch allerdings gastiert der HSV zum Testspiel beim VfL Wolfsburg. Schade für die Fans: Ein öffentliches Training der DFB-Kicker wird es in Hamburg nicht geben.

Das Nationalteam macht erstmals seit 2009 wieder auf den Trainingsplätzen im Volkspark Station, danach entschied man sich dazu, die Einheiten im Stadion Hoheluft und am Millerntor abzuhalten. St. Paulis Heimat kommt auch diesmal wieder ins Spiel: Am Sonntag, vor der Abreise zum Spiel in Nordmazedonien (11.10.), steigt das Abschlusstraining des Flick-Teams am Heiligengeistfeld.