Im Training wurde es deutlich: Beim HSV bahnt sich eine Startelf-Überraschung an

Mit einem Sieg beim Gastspiel in Regensburg will der HSV am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker auf MOPO.de) den Sprung zurück an die Tabellenspitze schaffen. Auf welche Startelf wird Merlin Polzin dabei setzen? Fragen dazu ließ der HSV-Coach wie gewohnt im Vorfeld unbeantwortet. Beim Abschlusstraining waren nun jedoch zumindest einige Tendenzen zu erkennen – dazu gehörten auch Überraschungen.

Bei frostigen Temperaturen ging es für die HSV-Profis am Samstag dick eingepackt zum letzten Training vor dem Regensburg-Spiel auf den Platz. Insgesamt 21 Feldspieler und drei Torhüter waren dabei. Winter-Zugang Aboubaka Soumahoro fehlte. Der Franzose absolvierte parallel zum Mannschaftstraining eine individuelle Einheit mit Robert Glatzel und wird entsprechend auch keine Kader-Option für das Spiel am Sonntag sein.

Baldé ist beim HSV zurück, aber noch nicht dabei

Überraschend ist das nicht. Der 20-jährige Defensivspezialist hatte sich kurz nach seinem Wechsel zum HSV eine leichte Leistenverletzung zugezogen und fehlte zuletzt auch schon beim Gastspiel in Münster. Fabio Baldé, der die vergangenen sechs Spiele angeschlagen (Sehnenreizung) aussetzen musste, war beim Abschlusstraining für den Aufritt in Regensburg zwar dabei, eine Rolle spielt er für die Partie aber ebenfalls noch nicht.

Beim Trainingsspiel Elf gegen Elf war Baldé am Samstag nur Zuschauer. Zu sehen gab es dort für ihn einige interessante Hinweise mit Blick auf die Aufstellung für das Regensburg-Spiel. Polzin ließ in der A-Elf Davie Selke und Ransford Königsdörffer gemeinsam in der Offensive ran, Adam Karabec rutschte dafür aus der ersten Elf. In der Innenverteidigung stand Sebastian Schonlau an der Seite von Dennis Hadzikadunic, für Daniel Elfadli blieb hingegen nur ein Platz im B-Team. Als Rechtsverteidiger wechselten sich Silvan Hefti und William Mikelbrencis ab.

Mit zwei Stürmern gegen Regensburg und Elfadli nur auf der Bank? So sah es zumindest beim Abschlusstraining am Samstag im Volkspark aus. Gerade die Veränderung in der Offensive dürfte auch für den Sonntag eine ernsthafte Option sein. Ob für Elfadli mit seiner Qualität wirklich kein Platz in der ersten Elf sein wird, ist fraglich, aber auch nicht ausgeschlossen.