„Ich werde es sicher wieder machen“: HSV-Ramos wird zur Ronaldo-Kopie

Auf diesen Moment muss er lange hingefiebert haben, denn Guilherme Ramos wusste genau, was zu tun war. Kaum hatte der HSV-Abwehrmann im Spiel gegen Braunschweig zum 1:0 eingeköpft, da wehte ein Hauch von Weltklasse durch den Volkspark. Guilherme Ramos mutierte zu GR13. Der Portugiese zelebrierte seinen Treffer im Stile seines großen Landsmannes Cristiano Ronaldo und ließ sich von seinen Kollegen feiern.

Mit breitbeiniger Landung und weit ausgebreiteten Armen bejubelte der 26-Jährige seinen Premierentreffer für den HSV, während seine Mitspieler ein langgezogenes „Gui“ anstimmten. So hatte es sich Ramos zuvor gewünscht.

Guilherme Ramos feiert sein Tor gegen Braunschweig in Cristiano-Ronaldo-Manier. imago/Nordphoto Guilherme Ramos feiert sein Tor gegen Braunschweig in Cristiano-Ronaldo-Manier.

„Es war sehr schön, sehr emotional. Ich bin sehr glücklich über mein erstes Tor und den Sieg. Wir haben ein Tor kassiert, was eine Sache ist, die mir nicht so gut gefällt. Aber der Rest war perfekt. Ich will das Tor noch mal sehen, wenn ich zu Hause bin“, sagte Ramos. „Es ist nicht einfach das Gefühl in Worte zu fassen: das Glück, die Freude, mit meinen Mannschaftskollegen zu feiern. Es war ein schöner Moment“, sagte er. „Tore sind für jeden Spieler wichtig. Stürmer leben davon. Aber ein Tor zu machen, ist für jeden Spieler ein gutes Attribut“, meinte Ramos und kündigte an: „Ich werde es sicher wieder machen.“

Ramos‘ neue Frisur leidet unter blutigem Luftduell

Ab der 82. Minute wurde der knipsende Verteidiger dann auch noch zum martialischen Krieger. Nach blutigem Luftduell mit Johan Gomez (wurde ausgewechselt) spielte er mit Stirnband zu Ende. Auch die neue Frisur musste darunter ein wenig leiden. „Ich wollte meine Haare schon seit einer Weile ändern. Mein Haar wächst, also war es eine gute Idee. Manus Freundin (die von Immanuel Pherau, d. Red.) hat mir das zu einem Freundespreis gemacht. Es hat eine Stunde gedauert. Sie ist schnell“, gab der Portugiese auch hierzu Auskunft. Die Blessur störte ihn nicht besonders. „Der Arzt musste mich an zwei Punkten nähen, also sind es heute sogar fünf Punkte“, lachte Ramos.

Dass der HSV dagegen am Ende des Spiels mächtig zittern musste, nervte den Innenverteidiger. „Wir hatten viele Chancen, um das Spiel zuzumachen. Am Ende hatten wir deswegen unnötigen Stress. Wir hätten das Spiel besser kontrollieren müssen. Das ist ein Teil unseres Spiels, den wir noch verbessern müssen“, sagte er. „Jetzt konzentrieren wir uns auf das nächste Spiel und versuchen zu verbessern, was noch nicht so gut ist.“ Das Derby gegen St. Pauli werde „sicher ein Spiel mit vielen Emotionen. Aber wir sind fokussiert, unseren Job zu machen und werden versuchen, das Spiel zu gewinnen. Ich weiß, wie viel das Spiel den Fans bedeutet, weil wir diese Art von Spielen auch in Portugal haben. Es geht um viele Emotionen“.