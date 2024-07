Der Schock war László Bénes noch anzusehen, als er rund 90 Minuten nach dem Abpfiff aus der Kabine trat und sich auf den Weg zum slowakischen Mannschaftsbus machte, der im Bauch der Schalker Veltins-Arena parkte. Brutaler hätte der EM-Traum des Mittelfeldspielers nicht enden können, erst in der fünften Minute der Nachspielzeit musste er mit seinem Team den Ausgleich der Engländer hinnehmen und verlor dann in der Verlängerung mit 1:2. „Es ist nicht zu fassen, was passiert ist“, sagte er der MOPO, ehe er sein letztes Interview als HSV-Profi gab. Ein Interview, in dem er sehr ausführlich über die Beweggründe für seinen Abschied spricht und über Fehler, die er sich ankreidet.