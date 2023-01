Schon an seinem ersten Tag im Volkspark lieferte András Németh erste Kostproben von dem ab, was die HSV-Fans möglichst oft von ihm sehen wollen. Gemeinsam mit Sonny Kittel trat er zum Ende der Einheit zum Torschuss-Training an und feuerte aus allen Lagen. Der neue Angreifer des HSV ist bereit für sein Blitz-Debüt in Liga zwei.

Schon an seinem ersten Tag im Volkspark lieferte András Németh erste Kostproben von dem ab, was die HSV-Fans möglichst oft von ihm sehen wollen. Gemeinsam mit Sonny Kittel trat er zum Ende der Einheit zum Torschuss-Training an und feuerte aus allen Lagen. Der neue Angreifer des HSV ist bereit für sein Blitz-Debüt in Liga zwei.

Németh ist da und schließt damit auch die letzte Baustelle innerhalb des HSV-Kaders. Im Sommer suchte der Verein noch vergeblich nach einem adäquaten Backup für Torjäger Robert Glatzel, stieß damals auch finanziell an seine Grenzen. Nun lässt sich der Klub den talentierten Ungarn, der aus Genk kommt, eine Ablöse von 750.000 Euro kosten und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2026 aus.

Walter ist gespannt auf Némeths Start gegen Braunschweig

Für Tim Walter eine gute Gelegenheit, seine „paar Brocken Ungarisch“, die er beherrscht, nun immer mal wieder auszupacken. Der Großvater des HSV-Trainers war Ungar, László ist Walters zweiter Vorname.

„Er bringt viele gute Dinge mit“, sagte der Coach über Németh und bat ihn nach dem Training zur Video-Schulung. „Wir haben ihm gesagt und gezeigt, was wir von einem Stürmer erwarten. Es wird spannend zu sehen sein, wie er es am Wochenende auch schon umsetzen kann.“

Németh „gefällt die Art und Weise, wie der HSV spielt“

Ein paar Minuten soll Németh bereits am Sonntag gegen Braunschweig erhalten, so sieht der Plan aus. Je nach Spielstand könnte so ab der 70. Minute seine Zeit kommen.

Walter will den Angreifer nicht gleich überfrachten. Der Trainer ist bekannt dafür, Talente langsam an die für viele Neuankömmlinge eher ungewohnte Spielart des HSV heranzuführen. Németh scheint der Walter-Fußball zu imponieren. „Mir gefällt die Art und Weise, wie der HSV spielt, mit aufstrebenden Akteuren und dominantem Offensivfußball“, sagte der Stürmer kurz nach seiner Ankunft. „Ich möchte ein Teil davon werden und kann es kaum erwarten, in diesem unglaublichen Stadion auf die Fans zu treffen.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Kann eine geile Rückrunde werden!“ HSV-Profi Bénes will unbedingt den Aufstieg

Am Sonntag gibt es das erste Stelldichein. Klar ist: Németh wird sich bis auf weiteres über Joker-Einsätze beim HSV empfehlen müssen, denn in Walters System gibt es eigentlich nur einen klaren Stürmer. Der HSV sieht den 20-Jährigen aber ohnehin eher als Investition für die Zukunft.