HSV-Trainer Polzin nennt Wunsch-Termin für Glatzel-Comeback

Spätestens seit dieser Woche fiebern die HSV-Fans dem Comeback Robert Glatzels entgegen. Nach vier Monate langer Verletzungspause mischt der Torjäger zumindest wieder teilweise im Mannschaftstraining mit. Wann aber kann er wieder spielen? Trainer Merlin Polzin gab vor dem Spitzenspiel gegen Kaiserslautern (Freitag, 18.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de und Sky live) nun erstmals eine Prognose ab – und macht Hoffnung auf eine rasche Rückkehr.

Auch am Mittwoch gab Glatzel zunächst Vollgas, ehe er sich im Laufe der Einheit dann doch zurücknehmen musste. Noch ist der 31-Jährige nicht in der Lage, die komplette Teameinheit durchzustehen, die Tendenz aber ist positiv. „Wir sind noch weit weg von den ganz hohen Intensitäten“, sagt Polzin. „Aber das ist zurzeit nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass wir ihn bis zur Länderspielpause immer weiter integrieren wollen.“

Mitte März startet auch der HSV in die Länderspielpause

Mitte März wird die Spielzeit für zwei Wochen unterbrochen. Glatzel aber soll bereits vorher wieder spielen, das stellte Polzin nun klar: „Ich hoffe, dass es auch vor der Länderspielpause schon klappen wird, dass wir ihn wieder im Kader oder auf dem Platz sehen.“ Heißt: Seriös gedacht, könnte Glatzel für die Partien gegen Düsseldorf (8.3.) und in Magdeburg (14.3.) zum Thema werden. Das Spiel kommende Woche in Paderborn (2.3.) dürfte allerdings noch zu früh für ihn kommen.

Für Polzin steht fest, dass er Glatzel nach dessen überstandenen Sehnenabriss auf keinen Fall verheizen will. „Es ist wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen, von der wir langfristig in dieser Saison etwas haben“, so der Coach. „Nach der Länderspielpause sind noch ausreichend Spiele, wo wir uns darüber freuen, wenn Bobby bei 100 Prozent ist. Wir werden vorher nicht das Risiko eingehen, dass wir irgendwas gefährden.“ Und weiter: „Wir sind wir in einem sehr guten Zeitplan, aber wollen von Woche zu Woche, von Einheit zu Einheit schauen, wie sein Körper alles verkraftet und der Zustand ist.“

Der Zeitplan aber steht: Noch vor der Länderspielpause soll Glatzel als Joker seine ersten. Spielminuten erhalten – und nach der Liga-Unterbrechung dann auch wieder über 90 Minuten Vollgas geben können.