„Ich finde den Kampka einfach nicht gut …“ – Brisante Schiri-Ansetzung für den HSV

Das wird ein heißer Sonntag für den HSV und Trainer Merlin Polzin. Verantwortlich wird dafür am Ende womöglich nicht nur der Gegner, sondern auch der Schiedsrichter sein. Auf die Hamburger wartet ein ziemlich brisantes Wiedersehen.

Beim SC Paderborn (13.30 Uhr/Liveticker auf MOPO.de) tritt der HSV zum nächsten Zweitliga-Spitzenspiel an. Die Ausgangslage und das Ziel sind klar. Mit einem Sieg bei den Ostwestfalen soll die Tabellenführung verteidigt werden. Es wäre das zwölfte Liga-Spiel in Folge ohne Niederlage. Eine solche Erfolgsserie gab es für die Hamburger in Liga zwei erst einmal. Das war in der Saison 2021/22 unter Tim Walter. Nun will Polzin diesen Rekord einstellen. Dass ausgerechnet Dr. Robert Kampka für den Auftritt in Paderborn als Schiedsrichter eingeteilt wurde, dürfte dem HSV-Trainer im Vorfeld nicht gefallen haben.

Kampka und der HSV – besonders die letzten beiden gemeinsamen Spiele haben für reichlich Wirbel gesorgt. Im April 2024 gab es für die Hamburger unter seiner Leitung ein 2:2 in Magdeburg. Der SCM bekam damals vom Kampka zwei Elfmeter, zudem schickte er Verteidiger Guilherme Ramos mit Rot vom Platz. Die Wut und der Ärger über die Schiedsrichterentscheidungen auf Seiten des HSV waren hinterher groß. Noch heftiger wurde es nach dem nächsten Aufeinandertreffen. Das war in dieser Saison beim 2:4 in Elversberg.

Ex-HSV-Coach Baumgart mit deutlicher Kampka-Kritik

Ex-HSV-Coach Steffen Baumgart war damals richtig sauer. „Ich finde den Kampka einfach nicht gut. Ich mag seine Entscheidungen nicht. Ich finde es immer schwierig für mich, wenn er pfeift“, rechnete er nach dem Abpfiff mit dem Unparteiischen ab und stellte klar: „Ich glaube nicht, dass er der beste Schiedsrichter ist. Das ist aber nur meine Meinung.“

Auch Polzin wurde von Kampka auf die Tribüne geschickt

Was war genau passiert? Kampka hatte zuvor mit Jonas Meffert erneut einen HSV-Spieler vorzeitig vom Platz gestellt. Auch Baumgart hatte die Gelbe Karte von ihm gesehen. Zudem erwischte es dann in der Schlussphase auch noch Polzin. Der hatte sich laut Kampka zu sehr beschwert und wurde schließlich mit Gelb-Rot auf die Tribüne geschickt.

Das könnte Sie auch interessieren: „War einfach wütend“: HSV-Profi Muheim über seine Rolle und eine Vuskovic-Nachricht

In Paderborn gibt es am Sonntag das nächste Wiedersehen. Diesmal ist Polzin in der Cheftrainer-Rolle und wird damit auch zwangsläufig direkten Kontakt zu Kampka haben. Die brisante Vorgeschichte mit dem 43-jährigen Arzt aus Mainz dürfte er dabei im Hinterkopf haben. Gleichzeitig auch den Wunsch, dass diesmal der Schiedsrichter sich durch sein Auftreten und seine Entscheidungen nicht in den Vordergrund spielen wird.