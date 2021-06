Hunt, Dudziak, Jung: So ist die aktuelle Lage bei den HSV-Wackelkandidaten

Für zwei HSV-Mittelfeldregisseure war es eine schmerzhafte Woche. Jeremy Dudziak schleppte eine Prellung aus der Bochum-Niederlage (1:3) mit sich herum, bekam im Training einen weiteren Schlag ab. Und auch Aaron Hunt hatte mit Problemen zu kämpfen, holte sich bei einer Einheit eine schmerzhafte Schramme ab. Die guten Nachrichten: Beim Abschlusstraining waren beide dabei. Und auch der zuletzt ausgebootete Gideon Jung gab Vollgas.

Gegen den VfL Bochum hatte es für den 26-Jährigen erstmals in dieser Saison dann nicht einmal für den Kader gereicht. Von der Tribüne aus sah Jung mit an, wie es gegen den VfL die erste Saisonpleite setzte.

Jeremy Dudziak (M.) musste nach seiner Auswechselung von Betreuern gestützt werden. WITTERS Foto:

Die Reise zum Auswärtsspiel nach Heidenheim (Sonntag, 13.30 Uhr, MOPO.de Liveticker) trat der Defensivmann mit der Mannschaft an. Am Samstagmittag ging es zunächst per Flieger nach München, auch Jung war an Bord. Von dort aus reist die Mannschaft per Bus nach Heidenheim weiter.

HSV-Trainer lässt Kadernominierung offen

Ob Jung es in den Kader schaffen wird, hängt wohl auch damit zusammen, ob Dudziak und Hunt grünes Licht geben. Beim Abschlusstraining am Samstagmorgen mischten beide mit, abschließend sicher ist ein Einsatz aber noch nicht. HSV-Trainer Daniel Thioune lässt sich die Entscheidung bis zum Ende offen, hatte aber schon am Freitag bekräftigt: „Der Kampf um die Plätze ist eröffnet.“ Auch Jung kämpft wieder mit.