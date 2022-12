Tim Walter gibt sich betont gelassen. Der HSV-Trainer weiß, dass er nur verlieren kann, wenn er die öffentliche Diskussion über seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag befeuert. Und so sammelte er in Nürnberg andere Argumente – sportliche, die besten also.

Es war ein kleiner Etappensieg auf dem steinigen Weg Richtung Aufstieg. Die Frage, ob der HSV dieses Ziel erreicht, sollte in dieser Saison auch über Walters Zukunft entscheiden. Der Aufsichtsrat, der die von Sportvorstand Jonas Boldt angestrebte Verlängerung mit dem Trainer absegnen muss, steht nun vor einem Dilemma.

MOPO

Stimmt man einem solchen Deal früh zu und der HSV verpasst trotz des besten Kaders der Liga den Aufstieg, droht einmal mehr eine teure Scheidung. Zögern die Räte die Entscheidung lange hinaus, könnte die stärker aufflammende Unruhe das Aufstiegsziel gefährden. Eine Situation, in der alle Beteiligten nur verlieren können? Nicht zwingend.

Der HSV könnte mit Walter ja auch vereinbaren, dass sich der Kontrakt nur dann verlängert, wenn man am Ende das große Saisonziel auch erreicht. Wer ein so ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat wie der 46-jährige Cheftrainer, der dürfte eigentlich nicht zögern, sich auf einen solchen Deal einzulassen.