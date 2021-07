Mit 71 erzielten Toren hatte der HSV in der vergangenen Saison die beste Offensive der Zweiten Liga, einen großen Anteil daran hatte Simon Terodde, der allein für 24 Treffer sorgte. Terodde spielt nun bei Schalke, seine Trikotnummer 9 hat beim HSV Robert Glatzel bekommen. Direkt am ersten Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden. Auf einen Vergleich hat der neue HSV-Stürmer allerdings keine Lust.

Mit zwei Wochen Verspätung konnte Glatzel beim HSV am Wochenende endlich voll einsteigen. Eine Corona-Erkrankung hatte direkt nach seiner Vertragsunterschrift in Hamburg für die Verzögerung gesorgt. „Es war sehr bitter und für mich ein Schlag ins Gesicht. Ich habe keine Ahnung, wo und wie ich mich angesteckt habe. Jetzt schaue ich aber nur nach vorne. Es ist geil, mit der Mannschaft hier zu sein“, sagt Glatzel, der im Vergleich zu seinen neuen Kollegen nun schnell den Fitnessrückstand aufholen will. „Mein Ziel ist es, beim ersten Spiel auf Schalke dabei zu sein. Da will ich auf jeden Fall spielen. Das wird ein geiles Spiel.“

Glatzel: Terodde-Vergleich ist ihm egal

Knapp zwei Wochen Zeit hat Glatzel noch, um sich für den Saisonauftakt gegen Schalke in Form zu bringen. Dass es dann direkt zum großen Vergleich zwischen ihm und Terodde kommt, spielt für ihn keine Rolle. „Ich bin heiß auf das Spiel, auf irgendeinen Vergleich bin ich aber nicht heiß. Das ist mir völlig egal. Das ist auch kein Thema in der Mannschaft. Da macht sich keiner einen Kopf. Das kommt von außen. Jeder Stürmer will Tore schießen und der Mannschaft helfen, das ist das einzige Ziel.“

Glatzel ist ein komplett anderer Stürmer-Typ als sein Vorgänger. Während Terodde der Ein-Kontakt-Angreifer ist, will Glatzel spielerische Elemente einbringen. Er sagt über seine Qualitäten: „Ich bin beidfüßig und vor dem Tor gut. Ich will auch am Spiel teilnehmen und der Mannschaft helfen. Ich will den Ball am Fuß haben und die Mitspieler in Szene setzen. Ich denke, ich bringe mehrere Sachen mit, als nur Tore schießen.“ Heißt im Klartext: Glatzel ist kein Terodde.

Glatzels Saison-Rekord liegt bei 13 Treffern

Dass er als Stürmer am Ende aber auch vor allem an seinen Toren gemessen wird, ist dem 27-Jährigen klar. Sein Saisonrekord liegt im Profi-Bereich bei 13 Treffern (Saison 2018/19 für Heidenheim). Eine bestimmte Tor-Anzahl hat er sich für seine erste HSV-Saison nicht vorgenommen. „Ich will immer treffen. Das ist mein Ziel. Aber eine Zahl zu nennen, macht keinen Sinn. Das ist kein Wunschkonzert. Wenn es am Ende zweistellig ist, wäre das schön.“