HSV zu Gast in Düsseldorf: Worauf Sie bei diesem Spiel ganz sicher wetten können

Das könnte ein richtiges Spektakel werden. Mit dem Auftritt bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr, Liveticker bei mopo.de) will der HSV am Dienstag seinen Marsch in Richtung Bundesliga-Aufstieg fortsetzen. Eine harte Probe erwartet ihn im Spitzenspiel, einen Favoriten gibt es vor der Partie nicht. Wohl aber eine recht sichere Geldanlage: Wer darauf wettet, dass in Düsseldorf Tore fallen, könnte sich ein kleines Zubrot verdienen.

Von einer Nullnummer sollte niemand ausgehen, denn mit dem HSV und der Fortuna prallen die treffsichersten Teams der Klasse aufeinander. Beide brauchen die ligaweit wenigsten Torschüsse, um ins Schwarze zu treffen. Wie in der Tabelle ist der HSV auch hier Spitze: 40 der 208 Torschüsse dieser Spielzeit schlugen in des Gegners Kasten ein, der HSV braucht nur etwas mehr als fünf Torschüsse (genau genommen 5,2), um zu treffen. Aber auch die Fortuna weiß, wie es geht – und rangiert mit einer starken Quote von 6,93 (27 Tore bei 187 Schüssen) direkt hinter den Hamburgern.

HSV und Düsseldorf schossen sich am Wochenende warm



Feuer frei dürfte die Devise auch diesmal lauten. Zumal sich beide am Wochenende warmgeschossen haben. Die Fortuna beim 3:3 gegen Fürth, der HSV in Braunschweig (4:2).

Und noch etwas spricht für eine kunterbunte Partie: Wann immer die beiden Traditionsvereine aufeinandertreffen, geht’s mächtig zur Sache. Das letzte torlose Duell des HSV gegen die Fortuna stieg Ende Mai 1975. In den 39 Pflichtspielen danach fiel zumindest immer ein Treffer.

Der würde den HSV-Verantwortlichen auch diesmal reichen. Wenn er denn auf der richtigen Seiten fiele …