HSV zittert vor Diagnosen: Heiße Saisonphase ohne Reis und Van der Brempt?

So sehr die Gefühle des Sieges das HSV-Wochenende auch versüßten: Der Wochenstart bringt Sorgen mit sich. Nachdem sich Ludovit Reis und Ignace Van der Brempt gegen Fürth (2:0) verletzten und früh raus mussten, stehen am Montag die Untersuchungen an. Ausgerechnet vor einer der heißesten Phasen dieser Saison droht dem Duo ein längerer Ausfall.

Es war ein Bild des Jammers, das sich nach dem dem fünften Erfolg im fünften Heimspiel der Saison bot. Während die Kollegen wie immer nach Siegen ausgelassen vor der Nordtribüne feierten, verfolgte Reis das Geschehen etwas abseits, den linken Arm in einer Schlinge, damit die lädierte Schulter bloß nicht belastet würde. Auch Van der Brempt, der sich am Oberschenkel verletzt hatte, fehlte bei der Jubelarie. Die bange Frage, die sich nun alle beim HSV stellen: Wann wird das Duo wieder einsatzbereit sein?

Van der Brempt erleidet Muskelverletzung

Kurz nachdem László Bénes, einer der Väter des Sieges, das Tänzchen vor den Fans beendet hatte, legte sich seine Stirn in Falten. „Es ist sehr, sehr negativ, dass wir zwei so wichtige Spieler verloren haben“, betonte der Slowake. „Bei beiden hat das nicht gut ausgesehen und ich glaube, dass sie nicht nur für ein, zwei Spiele ausfallen werden.“

Schluss nach zehn Minuten: Ignace van der Brempt kann nicht mehr weiterspielen. IMAGO / KBS-Picture Schluss nach zehn Minuten: Ignace van der Brempt kann nicht mehr weiterspielen.

Diesbezüglich dürfte es am Montag Gewissheit geben, wenn das verletzte Duo Termin im UKE Athleticum hat. Zumindest bei Van der Brempt ist der Fall einigermaßen klar. Der Rechtsverteidiger erlitt eine Zerrung oder einen Muskelfaserriss, dürfte je nach Schwere der Verletzung zwei bis drei Wochen lang ausfallen. Das betrifft die Partien in Kaiserslautern (Samstag), in Bielefeld (Pokal, 31.10.), gegen Magdeburg (4.11.) und in Kiel (11.11.). Danach ist Länderspielpause.

Reis macht die Schulter immer wieder Probleme

Als komplizierter könnte sich die Reis-Nummer herausstellen. Seitdem sich der Niederländer Ende Juli in Glasgow die linke Schulter auskugelte, hat er ein Dauer-Problem. Mal mehr, mal weniger schwerwiegend. Von einer Operation wurde ihm im Sommer abgeraten, offen, was die Ärzte dem 23-Jährigen, der gegen Fürth schwer stürzte und sich die Schulter erneut auskugelte, nun mit auf den Weg geben. Vieles wird davon abhängen, ob Kapseln und Bänder in der Schulter zerstört wurden. Im Sommer feierte Reis nach vier Wochen sein Comeback. Und diesmal?

Ausgerechnet vor den drei heißen Liga-Partien gegen die Verfolger droht dem HSV ein längerer Doppel-Ausfall. Immerhin: Die Eingewechselten schlugen sich gegen Fürth achtbar. Immanuel Pherai ist ein gleichwertiger Ersatz für Reis. Hinten rechts machte Moritz Heyer seine Sache ordentlich und wäre Van der Brempts Stellvertreter. Allerdings offenbarte Heyer auch in dieser Saison schon Schwächen, die ihm im Sommer den Stammplatz kosteten.

Schon am Montag dürfte sich zeigen, ob die HSV-Sorgen größer werden oder die Ärzte frohere Kunde als erwartet verbreiten können.