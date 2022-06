HSV-Wunschprofi Königsdörffer startet bei Dynamo in der Vorbereitung

Er hatte gehofft, vorher Gewissheit zu haben. Ransford Königsdörffer, der erklärte Wunschspieler der HSV-Verantwortlichen für die Offensive, wollte seine persönliche Zukunft möglichst bis zum Trainingsstart seines Klubs Dynamo Dresden geklärt haben.

Daraus wird nun nichts. Der 20-Jährige soll am Donnerstag mit dem Zweitliga-Absteiger in die Vorbereitung einsteigen, das Training unter dem neuen Übungsleiter Markus Anfang (48) aufnehmen. Der einmalige U21-Nationalspieler will die Sache professionell angehen. An der grundsätzlichen Situation ändert das dennoch nichts. Königsdörffer möchte Elbflorenz verlassen, kann sich einen Wechsel nach Hamburg sehr gut vorstellen.

Der Ablösepoker zwischen den Hamburgern und Dresden um den ehemaligen HSV-Boss Ralf Becker (51) läuft. Königsdörffers Vertrag beim Drittligisten läuft noch bis 2023, knapp eine Million Euro Ablöse werden aufgerufen. Ob und wie schnell eine Einigung zustande kommt, ist aktuell noch offen. Für den HSV wäre es sicherlich von Vorteil, wenn der Wunschstürmer bis zum Start des Trainingslagers Ende Juni an Bord ist.