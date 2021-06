HSV-Wunsch-Transfer: Terodde: Gegen St. Pauli trifft er besonders gern

Simon Terodde (32) soll die neue HSV-Sturm-Hoffnung werden. Mit dem Spieler ist bereits alles geklärt. Der 1. FC Köln und Teroddes Berater Volker Struth sind nun am Zug. Letzte Details müssen noch abgestimmt werden. Die Tendenz ist positiv. Die MOPO stellt den Zweitliga-Knipser schon einmal vor. Terodde ist Torschützenkönig, Aufsteiger, Familien-Mensch – und ein echter St. Pauli-Schreck.

Auf die Welt kam der Angreifer in Bocholt im Westmünsterland. Sein erster Profi-Verein war der MSV Duisburg, wo er im Alter von 20 Jahren und sieben Monaten im Oktober 2008 beim 6:1-Sieg gegen Ingolstadt auch sein Debüt in der Zweiten Liga feierte. Kurz vor Schluss brachte ihn Trainer Rudi Bommer für Sandro Wagner ins Spiel. Terodde bereitete immerhin noch das letzte Tor vor.

HSV: Nach Köln wechselte Terodde gleich zwei Mal

Es folgten Stationen in Düsseldorf, beim 1. FC Köln, bei Union Berlin, dem VfL Bochum, VfB Stuttgart und schließlich erneut Köln. Terodde entwickelte sich im Laufe der Jahre immer mehr zu DEM Torjäger der Zweiten Liga.

Mit Bochum (25 Tore, Saison 2015/16), Stuttgart (25 Tore, Saison 2016/17) und Köln (29 Tore, Saison 2018/19) wurde er in drei Spielzeiten Torschützenkönig der Zweiten Liga. Mit Stuttgart und Köln schaffte er zudem als Zweitliga-Meister den Aufstieg in die Bundesliga.

HSV: Terodde auf Platz zwei der ewigen Torjägerliste

Insgesamt 118 Tore hat Terodde in 220 Zweitliga-Spielen bislang erzielt. Im Ranking der erfolgreichsten Torschützen seit Einführung der eingleisigen Zweiten Liga im Jahr 1981 liegt er hinter Sven Demandt (121 Tore für Mainz, Hertha und Düsseldorf) auf Rang zwei. Mit dem HSV will sich Terodde nun den Spitzenplatz holen.

Wie tritt Terodde auf dem Platz auf? Der 1,93 Meter große Angreifer ist robust, kopfball- und zweikampfstark. Er trifft mit links und mit rechts, setzt immer auch wieder auf das Spiel gegen den Ball.

HSV: Terodde ist ein Familienmensch

Abseits des Platzes gilt der 32-jährige Stürmer als sehr bodenständig. Mit Ehefrau Laura hat er eine vierjährige Tochter. Terodde ist Familienmensch. Sein Torjubel, bei dem er wie beim Salutieren die Hand an die Stirn legt, ist ein Gruß an seine Frau, die oft im Stadion dabei ist.

Gegen St. Pauli spielte Terodde bislang am häufigsten

Zu seinen Lieblingsgegner auf dem Platz gehört übrigens der FC St. Pauli. 13 Spiele hat er bereits gegen die Kiezkicker absolviert. Gegen kein anderes Team trat er häufiger an. In den Duellen sorgte er für acht Treffer und bereitet fünf weitere Tore vor – auch eine Bilanz, die er nun wohl beim HSV in den Derbys weiter ausbauen könnte. Die Entscheidung soll noch in dieser Woche fallen.