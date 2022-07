HSV gegen Hansa: Volles Haus, Gedenken an Uwe Seeler und Garant Glatzel

Am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) tritt der HSV gegen Rostock an. Der Volkspark wird voll sein. Einen erfolgreichen Auftritt erwarten die Fans beim ersten Heimspiel der Saison. Vor dem Hintergrund des Todes von Idol Uwe Seeler wird es ohnehin ein ganz besonderes Spiel.

Vor der Partie wird es eine Trauerminute geben. Die Hamburger spielen mit Trauerflor. Zudem soll es ein Banner zu Ehren Seelers geben.

Sportlich sieht die Lage eigentlich eindeutig aus: Im Volkspark hat Hansa zuletzt vor über 20 Jahren gewonnen. HSV gegen Rostock – für die Hamburger war diese Paarung in den vergangenen Jahren immer gleichbedeutend mit drei Punkten. Sechs Pflichtspiele in Folge hat der HSV gegen Hansa gewonnen. Das Torverhältnis lautet dabei 20:3. Eine beachtliche Ausbeute. Am Sonntag soll es nun den siebten Streich geben.

In der vergangenen Saison gewann der HSV im Volkspark gegen Rostock mit 3:0, im Rückspiel im Ostseestadion gab es einen 3:2-Erfolg, mit dem sich der HSV den Relegationsrang sicherte. Für die Tore gegen Hansa war in erster Linie Robert Glatzel verantwortlich. Er erzielte in beiden Spielen insgesamt drei Treffer und bereitete ein weiteres Tor auch noch vor.

Glatzel hat sich für Rostock schon warmgeschossen

Pünktlich zum Wiedersehen am Sonntag ist der HSV-Stürmer nun auch schon wieder in Top-Form. Beim 2:0-Erfolg am vergangenen Wochenende in Braunschweig startete der 28-Jährige mit einem Doppelpack in die neue Saison. Nun will er gegen Rostock nachlegen und damit auch seinen ganz persönlichen Hansa-Lauf fortsetzen. Die Voraussetzungen könnten aus sportlicher Sicht besser kaum sein.