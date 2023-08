In der vergangenen Saison hatten die HSV-Fans nicht nur für einen Zuschauerrekord gesorgt. Auch beim Trikotverkauf wurden die Erwartungen übertroffen. Bereits Mitte der Rückrunde waren alle Jerseys der aktuellen Kollektion verkauft. Nun geht der Wahnsinn weiter.

Drei neue Trikots hat der HSV in diesem Sommer präsentiert. Als erstes kam das neue Heimtrikot auf den Markt. Es wurde bislang am häufigsten verkauft. 20 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt des vergangenen Jahres gingen schon über den Ladentisch. Sogar um 60 Prozent konnte der Verkauf des neuen hellblauen Auswärtstrikot gesteigert werden. Alles in den Schatten stellt jedoch das neue schwarze Ausweichtrikot. Hier wurde die Jahresmenge der gesamten zurückliegenden Saison in einer Woche verkauft.

Das schwarze Ausweich-Trikot, das der HSV in Karlsruhe trug, ist ein echter Renner. WITTERS Das schwarze Ausweich-Trikot, das der HSV in Karlsruhe trug, ist ein echter Renner.

Selbst der HSV war von dem Ansturm überrascht und musste bei Adidas bereits nachbestellen. Im Laufe des Herbstes werden neue Lieferungen erwartet. Dann heißt es, schnell sein. Lange werden diese kaum im Fanshop liegen.

Deutlich häufiger als im Vorjahr werden die Trikots mittlerweile von den Fans wieder direkt mit Spielernamen gekauft. Die drei beliebtesten Namen sind bislang Reis, Pherai und Glatzel.