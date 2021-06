HSV vor dem Stadtduell: Heißer Abwehrpoker: Eine Entscheidung ist gefallen

Am Samstag ließ sich Daniel Thioune nicht in die Karten schauen. Erstmals in diesem Jahr schützte der HSV-Trainer seine Profis vor fremden Blicken und ließ geheim im Stadion trainieren. Eine kleine Vorentscheidung im Kampf um die begehrten Plätze in der Innenverteidigung scheint dennoch gefallen zu sein.

Am Freitag noch bildeten Stephan Ambrosius und Rick van Drongelen bei Spielformen im Volkspark das Pärchen in der Abwehrmitte. Ist der Holländer, der erstmals nach seinem Kreuzbandriss vor acht Monaten wieder in den Kader rücken dürfte, etwa schon bereit für die Startelf?

Van Drongelen könnte zu einem Teileinsatz im Derby kommen

Die Antwort lautet wohl: nein. Das Risiko, den gänzlich ohne Spielpraxis ausgestatteten van Drongelen direkt ins heiße Stadtduell mit St.Pauli zu schicken, ist Thioune aller Voraussicht nach zu groß. Allerdings werden dem 22-Jährigen intern starke Trainingsleistungen attestiert. Ein Teileinsatz scheint je nach Spielverlauf denkbar zu sein.

Das könnte Sie auch interessieren: So läuft der Derbytag für den HSV ab

Beste Karten auf einen Platz in der Startelf behält Gideon Jung. Der enttäuschte (wie das Gros seiner Kollegen) zwar zuletzt beim 2:3 in Würzburg, spielte zuvor aber zweimal solide. Moritz Heyer, der zuletzt hinten neben Jung spielte, wird im zentral-defensiven Mittelfeld gebraucht. Stattdessen rückt Ambrosius nach überstandener Gelbsperre wieder ins Abwehrzentrum.