Er gehört zu den HSV-Profis, deren Arbeitspapier im Sommer endet. Manuel Wintzheimer (22) steht noch bis zum Saisonende in Hamburg unter Vertrag, wie es danach weitergeht, ist offen. Doch während die Verantwortlichen mit anderen Profis längst in Vertragsgespräche eingestiegen sind, muss sich Wintzheimer noch gedulden.

Er gehört zu den HSV-Profis, deren Arbeitspapier im Sommer endet. Manuel Wintzheimer (22) steht noch bis zum Saisonende in Hamburg unter Vertrag, wie es danach weitergeht, ist offen. Doch während die Verantwortlichen mit anderen Profis längst in Vertragsgespräche eingestiegen sind, muss sich Wintzheimer noch gedulden.

Hat der HSV seinen Angreifer vergessen? Natürlich nicht. Aber andere Personalien haben zurzeit Vorrang. Allen voran Überflieger Faride Alidou (20), der von der halben Bundesliga umworben wird aber zügig und langfristig beim HSV verlängern soll. Auch mit Keeper Daniel Heuer Fernandes (29) befindet sich der Verein in konkreten Vertragsgesprächen.

MOPO

Mit beiden will der HSV verlängern. Ein Bekenntnis, auf das Wintzheimer aber auch Jan Gyamerah (26) noch warten. Vor allem für Gyamerah, der intern durchaus kritisch beäugt wird, seinen Stammplatz verlor und seit einem Monat keine Minute mehr in der Liga ran durfte, könnte es eng werden.

Wintzheimer erzielte für den HSV in 56 Spielen sechs Tore

Und Wintzheimer? Der Angreifer wird beim HSV wegen seiner Einstellung und seines Fleißes geschätzt. Seine HSV-Quote insgesamt (56 Pflichtspiele mit sechs Toren und 15 Vorlagen) ist okay aber ausbaufähig. Wintzheimers Problem: Über den Status des Jokers kommt er seit Wochen nicht mehr hinaus. Durfte er in dieser Saison mal von Beginn an ran, nutzte er seine Chance nicht konsequent genug. Letztmals ließ Tim Walter Wintzheimer Anfang Oktober in Aue starten.

Tendenziell würden die HSV-Bosse wohl gern mit dem Stürmer, der in der Bayern-Jugend groß wurde, verlängern. Wintzheimer aber wird seine Situation genau verfolgen und analysieren. Einen Markt hat der 36-fache Junioren-Nationalspieler, mehrere Zweitligisten und Vereine aus dem Ausland sollen ihr Interesse bereits hinterlegt haben.