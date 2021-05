HSV und die Trainersuche: Baumgart nur noch Ein-Spiel-Hoffnungsträger

Er stand beim HSV auf der Liste und gehörte definitiv zu den Kandidaten für den Trainerjob in der kommenden Saison. Nun hat sich das Thema erledigt. Steffen Baumgart kommt nicht nach Hamburg, er wechselt zum 1. FC Köln. Für den HSV ist Baumgart jetzt nur noch der Ein-Spiel-Hoffnungsträger.

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FC waren vertrauensvoll und offen. Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Köln, die ich ab der nächsten Saison voller Energie angehen werde“, sagte Baumgart über seinen Wechsel vom SC Paderborn nach Köln. Beim HSV nahm man die Meldung ziemlich unaufgeregt zur Kenntnis.



Steht der neue HSV-Trainer erst nach der Saison fest?



Ja, Baumgart gehörte zu den Kandidaten und war auch interessant für den HSV. Aber: Da die Trainersuche erst seit gut einer Woche läuft, waren längst noch nicht alle Fragen geklärt. Die Verantwortlichen im Volkspark wollen komplett überzeugt vom Trainer für die neue Saison sein. Das braucht Zeit und war mit Baumgarts Plan, in dieser Woche eine Entscheidung zu treffen, nicht vereinbar.

Die Suche beim HSV nach einem neuen Trainer geht weiter und wird sich womöglich bis nach der Saison hinziehen, wenn endgültig feststeht, in welcher Liga die Hamburger ab Sommer spielen werden. Genau bei dieser Frage kommt nun auch noch mal Baumgart ins Spiel.

Dass der HSV noch Platz zwei und damit den direkten Aufstieg schafft, ist unrealistisch. Sollte Kiel am Donnerstag gegen Regensburg gewinnen, hätte sich das Thema schon zwei Spieltage vor Saisonende erledigt. Anders sieht es bei Relegationsplatz drei aus.

Am Sonntag trifft Baumgart auf den größten HSV-Konkurrenten



Aktuell liegt der HSV drei Punkte hinter Fürth. Am kommenden Sonntag treten die Franken in Paderborn an. Baumgart kann dem HSV mit einem Sieg gegen Fürth helfen. Sollten die Hamburger parallel in Osnabrück gewinnen, wäre schon an diesem Sonntag der Sprung auf Platz drei möglich.



Baumgart, der Ein-Spiel-Hoffnungsträger. Im Volkspark ist man sich sicher, dass er als bekennender HSV-Fan zumindest alles versuchen wird.