Dieses Los macht im Volkspark alle glücklich. Der HSV trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den Karlsruher SC. Und damit nicht genug. Auch ein Heimspiel ist es für die Hamburger geworden. Mehr Losglück geht wohl kaum.

Mit Braunschweig, Nürnberg und Köln hatte der HSV in dieser Saison bislang nur Auswärtsspiele im DFB-Pokal. Im Viertelfinale wird sich das Bild nun ändern. Am 2. März kommt Karlsruhe in den Volkspark. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

„Das ist eine machbare Aufgabe“, jubelte Klubmanager Bernd Wehmeyer. Auch Trainer Tim Walter zeigte sich mehr als zufrieden: „Dass wir ein Heimspiel haben, ist super. Wir freuen uns über das Los und auf die Partie. Hoffentlich dürfen wir vor Zuschauern spielen, denn mit unseren Fans im Rücken wollen wir ins Halbfinale.“

HSV hat keine gute Pokal-Bilanz gegen Karlsruhe

Der HSV träumt schon vom Einzug in das Halbfinale und wird sicher auch als Favorit in das Spiel gehen, die Pokal-Bilanz der Hamburger gegen den KSC ist allerdings alles andere als gut. Fünf Duell hat es bislang gegeben. Der HSV konnte nur eins davon gewinnen. Im letzten Pokal-Aufeinandertreffen setzten sich die Karlsruher 2012 als Drittligist mit 4:2 gegen den HSV durch. Da ist also noch eine Rechnung offen…

Schafft der HSV den Sprung in das Pokal-Halbfinale? Zuletzt war das den Hamburgern 2019 geglückt. Es war in der ersten Zweitliga-Saison des HSV. Nun gibt es die nächste ganz große Chance. Die Entscheidung fällt am 2. März im Volkspark.