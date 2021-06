HSV-Transfer zahlt sich noch nicht aus: Findet Harnik in Aue in die Spur?

Als Martin Harnik im Sommer von Werder Bremen zum HSV wechselte, war die Freude auf beiden Seiten groß. Der Stürmer war glücklich, dass er in der Schlussphase seiner Karriere doch noch mal für den HSV auflaufen darf, im Volkspark freute man sich über eine zusätzliche Option für den Angriff. Aus rein sportlicher Sicht lässt sich ein halbes Jahr später festhalten, dass der Transfer noch nicht die erhoffte Erfolgsgeschichte ist. Ändert sich das bald? Das HSV-Spiel in Aue bietet zumindest einen Grund zur Hoffnung.

Zuletzt wurde Harnik bei den Spielen in Hannover und gegen St. Pauli eingewechselt. Es waren seine ersten Minuten für den HSV auf dem Platz in diesem Jahr. Bewegen konnte er als Joker nichts. Außen vor ist er deswegen beim HSV aber auch nicht. Das Spiel in Aue könnte für den Angreifer ein Neustart werden. Der Gegner bietet dafür auf jeden Fall ganz gute Rahmenbedingungen für den 32-Jährigen.

Startelf-Debüt und erstes HSV-Tor in der Hinrunde gegen Aue

Harnik und Aue – das passt. In der Hinrunde feierte der ehemalige Nationalspieler aus Österreich gegen den Klub aus dem Erzgebirge sein Startelf-Debüt für den HSV. Für Harnik war es das bislang beste Spiel im Team von Dieter Hecking. Zum 2:0 von Lukas Hinterseer gab der Stürmer die Vorlage, zum zwischenzeitlichen 3:0 traf er selbst.

Für Harnik war es nicht das erste Erfolgserlebnis gegen Aue. Mit Hannover hat er zuvor bereits zwei Spiele gegen die Sachsen absolviert. Harnik erzielte in beiden Partien ein Tor. Zudem spielte er auch schon mit Werder II in der dritten Liga einmal gegen Aue. Ein Tor und eine Vorlage steuerte er zum Sieg bei.

Harnik: Vier Tore in vier Spielen gegen Aue

Vier Tore und zwei Vorlagen – das ist Harniks Bilanz aus bislang vier Spielen gegen Aue. Verloren hat er dabei noch nie. Bringt ihn dieser Gegner wieder Glück und zurück in die Spur? Ein Zufall wäre es wohl nicht.