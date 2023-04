HSV-Trainer Walter über Kittel: „Ich bin stolz, dass er das geschafft hat“

Sonny Kittel und der HSV – vieles sprach in den vergangenen Wochen dafür, dass es bei dieser Beziehung kein Happyend mehr geben wird. Es folgte der Auftritt am vergangenen Freitag beim 2:2 in Düsseldorf. Kittel überzeugte so sehr, dass er hinterher sogar von den Fans zum Spieler des Spiels gewählt wurde. Nun ist er plötzlich wieder mittendrin beim HSV.

Es ist eine Wende, mit der wohl kaum einer mehr so richtig gerechnet hatte. Denn nach Kittels geplatztem Winter-Wechsel nach Saudi-Arabien fiel der Offensivspieler in ein tiefes Loch und war in den vergangenen Wochen beim HSV maximal nur noch ein Mitläufer.

Sonny Kittel ist beim HSV endlich wieder wichtig

Trainer Tim Walter stellte Kittel in der Rückrunde zwar kaum noch auf, ließ ihn aber auch nicht komplett fallen. Immer wieder betonte der Coach, dass der 30-Jährige im Laufe der Saison noch wichtig für das Team werde. Dieser Zeitpunkt soll nun gekommen sein.

MOPO

„Er hat eine lange Zeit gebraucht, um alles zu verarbeiten. Jetzt ist er wieder da“, sagt Walter. Und weiter: „Sonny hat sich da selbst herausgehievt. Ich bin stolz, dass er das geschafft hat. Ein Stück weit habe ich immer versucht, ihm zu helfen, aber er kann sich nur selbst helfen und das hat er getan.“

Düsseldorf soll am Freitag der Anfang gewesen sein. Als nächstes wartet am Samstag (13 Uhr, Liveticker auf MIOPO.de) Hannover. Kittel wird dabei sein. Sicher nicht nur auf der Bank.