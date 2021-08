Sie hatten sich so viel vorgenommen. Alles raushauen wollten sie am Millerntor, damit der Derby-Sieg endlich mal wieder an den HSV geht. Gereicht hat es am Ende erneut nicht. Bei seiner Derby-Premiere hat es nun auch HSV-Trainer Tim Walter erwischt.

Mit den Trainern Dieter Hecking und Daniel Thioune konnte der HSV in den vergangenen beiden Spielzeiten kein Stadtderby gewinnen. Drei Niederlagen und ein Remis lautet aus HSV-Sicht die bittere Bilanz. Mit Walter sollte alles besser werden. Und zumindest die Vorzeichen standen nicht so schlecht. Als Kiel- und Stuttgart-Coach hatte Walter alle seine drei Spiele gegen St. Pauli gewonnen. Ausgerechnet im Stadtderby setzte es für ihn nun die erste Pleite gegen den Kiezklub.

HSV-Trainer Walter nach Derby-Pleite: „Wozu haben wir den VAR?“

„Wenn man verliert, ist die Stimmung nicht gut. Für mich ist es das erste Derby, das ich verloren habe. Wir waren gerade in der ersten Halbzeit nicht präsent genug. Wir hatten gute 20 Minuten, waren aber nicht bereit, mehr zu machen. Es war zu wenig Intensität, zu wenig Bereitschaft und gab zu viele Ballverluste. Ich hätte eigentlich schon in der Halbzeit reagieren müssen“, erklärte der Coach, der sich auch über den nicht gegebenen Elfmeter in der zweiten Halbzeit ärgerte. Jatta war beim Zwischenstand von 1:1 in der 53. Minute von Medic gefoult worden. Der Schiedsrichter ließ weiterlaufen und auch der Video-Assistent schaltete sich nicht ein. „Wozu haben wir den VAR?“, fragte sich Walter.

Am Ende war es eine bittere Niederlage, für die sich Walter auch bei den Fans entschuldigte. Die Profis zeigten sich ebenfalls frustriert. Kapitän Sebastian Schonlau: „Natürlich tut es weh, weil wir uns etwas anderes vorgenommen hatten. Wir wollten unseren Fans etwas schenken.“