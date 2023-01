HSV-Trainer Walter atmet auf: Drei Profis wieder fit für Braunschweig

Und plötzlich wird der Kader wieder richtig voll. Rechtzeitig vor der letzen Trainingswoche der Rückrunden-Vorbereitung durfte sich HSV-Trainer Tim Walter über gleich drei gute Nachrichten freuen. Mit Daniel Heuer Fernandes, Jonas David und László Bénes stiegen gleich drei Profis am Sonntag wieder voll ins Mannschaftstraining ein.

Walter hat drei Sorgen weniger. Mit Heuer Fernandes‘ Rückkehr hatte er ohnehin gerechnet. Der Keeper bekam in der vergangenen Wochen in Spanien einen Schlag in die Kniekehle und verzichtete auf den Test gegen Vancouver (2:0). Nach seiner zügigen Genesung ist klar: Heuer Fernandes wird am Sonntag gegen Braunschweig im Tor stehen.

Ebenfalls fest für die Startelf eingeplant ist Bénes. Der Slowake hatte sich kurz vor dem Trainingslager verletzt, langsam herangetastet und soll sich nun in dieser Trainingswoche noch die nötige Wettkampfhärte erarbeiten. Erleidet Bénes keinen Rückschlag, ist er im zentralen Mittelfeld neben Ludovit Reis gesetzt.

HSV-Abwehrmann David will einen fairen Zweikampf mit Montero

Auch David greift wieder in den Kampf um die Plätze ein, muss sich allerdings wohl einen Tick gedulden, ehe er für die Startelf infrage kommt. In der Abwehrmitte dürfte zunächst mal Zugang Javi Montero (kam auf Leihbasis von Besiktas Istanbul) die besseren Karten haben. David will sich nun über das Training anbieten und erhofft sich in Kürze ein offenes Rennen um den Platz neben Sebastian Schonlau.