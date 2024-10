HSV-Trainer Baumgart ist der Wechselmeister der Zweiten Liga

Insgesamt 26 verschiedene Profis hat Steffen Baumgart an den ersten acht Spieltagen beim HSV bislang eingesetzt. Immer in der Startelf standen nur Jonas Meffert und Miro Muheim. Für viele andere blieb hingegen oft nur die Joker-Rolle. Doch auch als Bankspieler ist die Einsatzchance bei den Hamburgern groß. Denn Baumgart ist der Wechselmeister der Zweiten Liga.

Seit Mai 2020 sind fünf statt drei Wechsel pro Spiel im Fußball erlaubt. Genutzt wird das mittlerweile von den Trainern immer mehr. Ginge es nach Baumgart, könnte die Zahl womöglich sogar noch mal erhöht werden. Der HSV-Coach schöpft in der Regel das volle Wechselkontingent aus.

Nur ein Mal verzichtete Baumgart auf fünf Wechsel

40 Profis hat Baumgart in dieser Spielzeit schon von der Bank gebracht. Und das ist nicht ungewöhnlich. Auch in der vergangenen Saison sah das Bild beim HSV unter Baumgart ähnlich aus. Da war er bei zwölf Liga-Spielen als Trainer verantwortlich. Nur beim 2:2 in Magdeburg gab es von ihm lediglich vier statt fünf Wechsel. Das lag vor allem wohl auch daran, dass die Hamburger in Unterzahl bis kurz vor Schluss mit 1:2 zurücklagen und es für die Offensive auf der HSV-Bank am Ende nicht mehr wirklich Alternativen gab.

Von saisonübergreifend 20 Liga-Spielen hat Baumgart beim HSV in 19 Partien stets fünfmal gewechselt. Im Schnitt sind es 4,95 Wechsel pro Spiel. Da kann kein anderer aktueller Zweitliga-Trainer mithalten. Viel wichtiger: Zuletzt stimmte auch noch die Erfolgsquote bei den HSV-Jokern.

Dompé ist der gefährlichste Joker der Liga

Während es in den zwölf Baumgart-Spielen der vergangenen Saison zwar 59 Joker-Einsätze gab, am Ende aber nur zwei Torschützen dabei waren, haben in dieser Spielzeit die bislang 40 Einwechselspieler bereits für fünf Treffer gesorgt. Ein entscheidender Grund ist dafür sicherlich die erhöhte Qualität auf der HSV-Bank. Das zeigt auch ein Blick auf die bislang meisten Joker-Einsätze beim HSV. Davie Selke steht mit fünf an der Spitze, Ludovit Reis, Fabio Baldé und Immanuël Pherai folgen mit jeweils vier. Jean-Luc Dompé kommt aktuell auf drei Einwechslungen, mit einer Ausbeute von zwei Toren und einer Vorlage ist er dabei allerdings gleichzeitig auch der bislang erfolgreichste Joker in dieser Saison.

Ebenfalls bei bereits fünf Joker-Toren stehen neben dem HSV in dieser Saison nur Magdeburg und Düsseldorf mit den beiden ehemaligen HSV-Trainer Christian Titz und Daniel Thioune. Beide haben für diese Ausbeute drei Wechsel weniger als der aktuelle HSV-Coach gebraucht. Düsseldorf hat Baumgart gerade mit dem HSV geschlagen, Magdeburg kommt nach der Länderspielpause in den Volkspark. Auch ein Blick auf die Ersatzbänke beider Mannschaften könnte bei diesem Spiel am Ende entscheidend sein.