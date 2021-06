HSV-Torwart: Pollersbeck verletzt – sein Ersatz steht in Hamburg bereit

Und wieder wird er ausgebremst. Nach einer halben Stunde war das Training am Donnerstag für Julian Pollersbeck beendet, dann humpelte der Keeper mit bandagiertem linken Knöchel ins Team-Quartier „HerzogsPark“. Das dürfte es dann schon wieder gewesen sein mit einem Platz im Kader am Sonntag in Fürth. Was für eine üble Saison für den Keeper …

Der nächste Rückschlag für Pollersbeck. Gerade erst hatte er seine Magen-Darm-Probleme überwunden und hoffte auf einen Platz im Spiel-Kader, da traf es ihn nun anderer Stelle. Wie schlimm aber hat es ihn erwischt?

Er selbst gab noch auf dem Weg ins Hotel Entwarnung, sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. Sportdirektor Michael Mutzel ergänzte später: „Julian muss untersucht werden, kann allerdings normal gehen. Wir müssen abwarten.“

HSV: Pollersbeck verletzt – Bennett Schauer steht bereit

Mutzel weiß aber auch um die Probleme eines Verletzungsfalles – vor allem, wenn ein Spieler aufgrund fehlender Gerätschaften die Hotel-Quarantäne zur Behandlung verlassen müsste. „Bei einer schwereren Verletzung müsste man schauen, ob man Spieler nach Hause schickt“, so der Sportdirektor. „Wir müssen auf viele Dinge achten und gehen da null Risiko ein.“

Bitterer Abgang: Julian Pollersbeck marschiert mit bandagiertem linken Knöchel zurück ins HSV-Team-Quartier „HerzogsPark“. HMB Media/ Heiko Becker Foto:

Wie gut für den HSV, dass sich in Hamburg ein vierter Keeper fit hält: Bennett Schauer (21) aus der U21 trainiert mit einer alternativ zusammengestellten Gruppe, die aus acht Nachwuchsspielern besteht, stünde im Bedarfsfall bereit.

Noch aber hofft der HSV, dass es Pollersbeck nicht so schwer erwischt hat. Mit Daniel Heuer Fernandes und Tom Mickel stehen für das Fürth-Spiel noch zwei gesunde Keeper bereit, die vor Ort sind.