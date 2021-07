HSV-Tormaschine: Kann er das schaffen? Simon Terodde jagt Simon Terodde

Mit 16 Toren in den ersten 15 Liga-Spielen hat Simon Terodde bereits HSV-Geschichte geschrieben. Nie zuvor war im bezahlten Fußball ein HSV-Profi mit dieser Treffer-Ausbeute in die Saison gestartet. Für Terodde selbst ist es nicht der beste Start. Beim FC Köln hatte er nach 15 Spieltagen sogar schon mal 19 Treffer auf dem Konto. Dennoch ist der 32-jährige Angreifer aktuell dabei, auch einen eigenen neuen persönlichen Rekord aufzustellen.

Terodde jagt sich selbst. Das gilt noch nicht für die Anzahl seiner Tore. Für einen Ausblick auf die gesamte Saison, wo der Angreifer ebenfalls zu seiner Zeit in Köln mit insgesamt 29 Treffern in einer Spielzeit bislang die beste Ausbeute hatte, ist es noch zu früh.

HSV-Stürmer Simon Terodde hat in den letzten fünf Spielen immer getroffen

Beim Blick auf die Spiele in Folge mit zumindest einem Tor kann er hingegen schon bei den nächsten beiden Auftritten sich selbst übertrumpfen.

In den vergangenen fünf Spielen hat Terodde immer zumindest einen Treffer für den HSV erzielt. Los ging die Tor-Serie mit einem Doppelpack beim 2:1 in Darmstadt am 12. Dezember. Es folgten zwei Tore im Heimspiel gegen Sandhausen (4:0) und jeweils ein Tor beim 2:1 in Karlsruhe, beim 3:1 gegen Regensburg sowie zuletzt beim 1:1 in Nürnberg.

Die beste Tor-Serie gab es von Terodde beim 1. FC Köln

Sollte Terodde am kommenden Montag beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück der nächste Treffer gelingen, würde er damit gleichzeitig seinen eigenen Tor-Serien-Rekord einstellen. Der liegt bei sechs Spielen in Folge mit zumindest einem Treffer. Aufgestellt hat er ihn im Trikot des FC Köln.

Das könnte Sie auch interessieren:So denkt HSV-Sportchef Mutzel über die Zukunft von Terodde

Kann Terodde auch Bestmarke von Uwe Seeler erreichen?

Mit dem HSV kann Terodde nun gleichziehen und im besten Fall direkt dann im nächsten Spiel in Braunschweig eine neue Bestmarke aufstellen. Das wäre dann auch gleichzeitig wieder ein Stück HSV-Geschichte. In sieben Liga-Spielen in Folge immer ein Tor erzielt hat beim HSV bislang nur Uwe Seeler in der Saison 1963/64.