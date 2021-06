HSV-Torjäger: Terodde schwärmt: „Ein Genuss, mit Aaron Hunt zu spielen“

Beim 1:1 gegen Holstein Kiel reichte es für den HSV trotz klarer Überlegenheit nur für einen Punkt. Ein Ergebnis, das nicht zum Spiel passte. Doch für hängende Köpfe sorgte es nicht. Vieles war positiv. Dazu gehörte auch der Auftritt von Aaron Hunt, der sich hinterher trotz des fehlenden Sieges fast schon als Gewinner des Spiels bezeichnen konnte.

Mit Hunt als Anführer in der Mannschaft und auf dem Platz war der HSV die letzten beiden Jahre in der Zweiten Liga unterwegs. Viel hing dabei immer wieder von der Leistung des Routiniers ab.

Dauerhaft tragen und leiten konnte er das Team letztlich nicht – auch weil er durch zahlreiche Verletzungen selbst immer wieder zurückgeworfen wurde.

HSV-Joker Hunt überzeugt gegen Kiel in der Startelf

In dieser Saison hat Hunt eine andere Rolle beim HSV. Der Fokus ist nicht mehr so stark auf ihn gerichtet. Oft kommt er nur als Joker zum Einsatz und hilft mehr im Hintergrund. Gegen Kiel wurden er und seine Klasse auf dem Platz gebraucht. Hunt lieferte und wurde hinterher von allen Seiten gefeiert.

„Wenn wir so dominant sind, mehr Ballbesitz haben und es im Mittelfeld ein paar mehr Räume gibt, dann ist Aaron ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Ich finde es gut, wie er diese Rolle annimmt. Gegen Kiel hat es gut gepasst. So darf er gerne weitermachen“, sagte Sportdirektor Michael Mutzel.

Torjäger Simon Terodde schwärmte nach dem Kiel-Spiel: „Es ist ein Genuss, mit ihm auf dem Platz zu spielen.“

HSV: Aaron Hunt noch nie „so fit wie in dieser Saison“

Wie geht es jetzt weiter? War Kiel nur eine Ausnahme? Oder wird Hunt für den HSV im Saisonendspurt auf dem Platz noch mal zum entscheidenden Faktor? In der richtigen körperlichen Verfassung scheint der 34-Jährige auf jeden Fall zu sein. Anders als in den letzten Jahren ist Hunt diese Saison so gut wie gar nicht verletzt und hat kaum ein Training verpasst.

„Aaron war wahrscheinlich noch nie so fit wie in dieser Saison“, erklärt Trainer Daniel Thioune, der Hunt zutraut, auf diesem Niveau bis zum Saisonende jetzt durchzuziehen. „Er ist in der Lage, unser Spiel noch mal besser zu machen.“