HSV-Torjäger Glatzel kämpft gegen eine Horror-Bilanz

Fast alle Profis des HSV betreten am Samstag Neuland. Einer aber hat schon mehr von Elversberg gesehen, als ihm lieb sein dürfte…

Robert Glatzel steht am Wochenende vor seinem bereits sechsten Auftritt gegen die SVE. Und er wird sich mit Schrecken an die vorherigen Duelle erinnern – denn die Bilanz des Torjägers gegen Elversberg ist so mies, dass man es kaum glauben kann.

Lang ist's her: Vor acht Jahren spielte Robert Glatzel mit Kaiserslautern II gegen den SV Elversberg. IMAGO/Eibner Lang ist’s her: Vor acht Jahren spielte Robert Glatzel mit Kaiserslautern II gegen den SV Elversberg.

Fünf Spiele. Null Punkte. Und noch dazu: 0:9 Tore. So sieht sie aus, die Horror-Bilanz des 29-Jährigen. Einmal unterlag er 2014 in Liga drei mit Burghausen an der Kaiserlinde (0:1). Danach setzte es von August 2015 bis Dezember 2016 binnen 16 Monaten mit Kaiserslauterns „Zwoter” gleich vier Schlappen gegen Elversberg, allesamt in der Regionalliga Südwest. Nun sieht man sich erstmals in der Zweiten Liga wieder. Ob das hilft?

Übrigens: Neben Glatzel sammelte aus dem Hamburger Kader lediglich noch Daniel Heuer Fernandes persönliche Erfahrungen mit dem Aufsteiger aus dem Saarland. Der Keeper spielte 2013/14 zu Drittligazeiten mit Osnabrück zweimal gegen Elversberg. Seine Bilanz: 0:1 und 2:2. Auch er wartet auf seinen ersten Sieg gegen die SVE.