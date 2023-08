HSV-Tor in Hannover bleibt unvergessen: Was Königsdörffer jetzt plant

Am Samstagabend (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) tritt der HSV bei Hannover 96 an. Die Reise an den Maschsee war für die Hamburger in den vergangenen Jahren kein leichter Trip. Nur zwei der letzten 13 Gastspiele bei den Niedersachsen konnte der HSV gewinnen. Einen dieser Erfolge gab es in der zurückliegenden Saison. Der gefeierte Held war damals Ransford Königsdörffer.

Bei der Frage, was bislang sein schönster HSV-Moment war, muss Königsdörffer nicht lange überlegen. Knapp ein Jahr ist es her. Kurz nach seinem Debüt für die Nationalmannschaft Ghanas trat er im September 2022 mit den Hamburgern in Hannover an. 20 Minuten vor Schluss wurde der Stürmer eingewechselt. Mit einem irren Sololauf und dem Treffer zum 2:1 entschied er in der Nachspielzeit das Spiel. Es folgte grenzenloser Jubel.

Königsdörffer ist Hannover-Experte

Nun geht es zurück an den Ort des Erfolges. Königsdörffer wird extrem motiviert sein. Auch im Rückspiel gegen die Niedersachen (6:1) erzielte er in der vergangenen Saison einen Treffer. Es war bislang allerdings auch sein letztes Tor im HSV-Trikot.

Bringt Hannover Königsdörffer nun wieder zurück in die Tor-Spur? Die Chance, dass er auf dem Platz eine Rolle spielen wird, ist auf jeden Fall groß. Bislang kam der Angreifer in jedem Pflichtspiel dieser Saison zum Einsatz. Mehr als eine Torvorlage gegen Ex-Klub Hertha ist ihm aber noch nicht gelungen.

Königsdörffer hat mit Ghana den Afrika-Cup im Visier

Das soll sich in Hannover ändern. Königsdörffer ist heiß. Auch mit Blick auf die Nationalmannschaft würde ihm ein Treffer sicher helfen. Im September steht das nächste Länderspiel auf dem Programm. Anfang 2024 tritt Ghana beim Afrika-Cup an. Königsdörffer will dabei sein. Dafür muss er liefern. Am besten direkt am Samstag in Hannover. Wie das geht, weiß er nur zu gut.