HSV-Topspiel gegen Bielefeld: Gideon Jung: Sein Ausfall schmerzt Trainer Hecking

Mit Julian Pollersbeck, Gideon Jung und Ewerton hatten sich drei HSV-Profis nur wenige Tage vor dem Spiel in Fürth verletzt und vorzeitig die Rückreise aus dem Trainingslager in Herzogenaurach angetreten. Wie geht es nun für das Trio weiter?

Bei Pollersbeck wurde eine Reizung des Sprunggelenks diagnostiziert, der Torwart soll in den nächsten Tagen wieder in das Training einsteigen und ist damit eine Kader-Option für das nächste Spiel am Sonntag gegen Bielefeld. Bei Ewerton (Innenband-Probleme) und Gideon Jung (Muskelverletzung im Hüftbereich) sieht es nicht so gut aus. Beide werden auch das Bielefeld-Spiel verpassen.

HSV: Wie lange fallen Jung und Ewerton aus?

Gerade das Jung-Aus ist für Dieter Hecking eine schmerzhafte Nachricht. Er sagt: „Gideons Ausfall tut uns weh. Er war gerade in einer sehr guten Verfassung und auch ein Kandidat für die Startelf in Fürth. Bei Ewerton müssen wir einfach weiter abwarten.“

Wie lange Jung genau ausfallen wird, ist noch offen. Nach dem Spiel gegen Bielefeld wartet auf den HSV mit Auftritten in Stuttgart und gegen Wiesbaden eine englische Woche. Hecking hätte Jung gerne dabei.