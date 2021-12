Fast 13 Jahre lang mussten sie auf dieses Wiedersehen warten. Im Februar 2009 setzte sich der HSV in der Europa League klar gegen NEC Nijmegen durch, siegte 3:0 in Holland (Tore: Trochowski, Alex Silva, Olic), dann 1:0 im Volkspark (durch ein weiteres Olic-Tor). Nun treffen beide Vereine im Spanien-Trainingslager erneut aufeinander.

Kommenden Sonntag will der HSV nach Soto­grande starten und sich eine knappe Woche lang (bis zum 8. Januar) auf die Rückrunde vorbereiten. Wird Spanien, das zurzeit als Hochrisikogebiet eingestuft ist, nicht noch zum Virusvariantengebiet erklärt, soll der Trip auch stattfinden. Mit Nijmegen steht nun der erste von möglichst zwei Gegnern in Andalusien fest. Am 7. Januar testet der HSV gegen die Niederländer, die in der Ehrendivision zurzeit Rang neun belegen. Ihr namhaftester Akteur ist der dänische Ex-Nationalspieler Lasse Schöne (35).

Nach Möglichkeit will der HSV in den Tagen zuvor in Spanien noch gegen einen anderen Verein testen.