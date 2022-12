Nach seiner starken Leistung gegen Regensburg (4:1) ist HSV-Verteidiger Mario Vuskovic in aller Munde. Da will er auch am Sonntag gegen Ingolstadt (13.30 Uhr, live bei Sky) anknüpfen. Ohnehin lebt sich der 19 Jahre alte Kroate immer besser in Hamburg ein, wie er im MOPO-Interview verrät. In Kürze steht nun sogar ein Kaffeetreffen mit einem der beliebtesten HSV-Spieler der vergangenen 15 Jahre an.