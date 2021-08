HSV-Talent überzeugt bei der U21: Wintzheimer trifft für Deutschland!

So ein Debüt dürfte er sich erträumt haben. Erstmals durfte Manuel Wintzheimer für die U21 des DFB ran, prompt traf er. Beim eher mauen 1:1 (1:0) gegen Slowenien in Braunschweig verwandelte das HSV-Talent einen Foulelfmeter zur Führung (42.). Genauso schön aus Hamburger Sicht: Mit Stephan Ambrosius und Josha Vagnoman kamen nach dem Wechsel auch die beiden anderen HSV-Profis zum Einsatz.

Insbesondere für Ambrosius war dieser nasskalte Abend ein besonderer, den er absolvierte sein erstes Länderspiel überhaupt. Ein aus HSV-Sicht recht gelungener Abend. Peinlich nur, dass Wintzheimer beim live übertragenden TV-Sender ProSieben Maxx die komplette erste Hälfte über konsequent nicht Manuel sondern Markus genannt wurde. Der Sender entschuldigte sich bei allen HSV-Fans und sprach von einem Übertragungsfehler. Oder war es vielleicht mangelnde Vorbereitung?

Am Dienstag spielen die drei HSV-Talente mit der U21 gegen Wales



Für die U21-Junioren des DFB geht es nun am Dienstag in Braunschweig weiter. Dann trifft das Team von Trainer Stefan Kuntz in der EM-Qualifikation auf Wales.