HSV-Talent mit Traum-Einstand: Sanne trifft – aber darf nicht richtig jubeln

Im Normalfall sind Einwechslungen in der Nachspielzeit nur für Statistikbögen interessant, ein Klecks am Rande der großen Geschichten. Diese hier aber hatte es in sich – und bedeutete einen tollen Start in eine hoffnungsvolle Karriere.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit wurde U19-Nationalspieler Tom Sanne gegen Magdeburg eingewechselt, eine Minute später köpfte er das 2:3. Fehlte nur das große Happy End bei der ärgerlichen Niederlage.

Tom Sanne trifft bei HSV-Debüt nach nur einer Minute

Was für ein Wochenende für den 18-Jährigen! Am Freitag hatte Trainer Tim Walter ihn aus dem Lager der DFB-Auswahl zurückbeordert, da trainierte Sanne noch privat mit seinem Personaltrainer Mo Nasrallah in Niendorf. Tags darauf das Abschlusstraining im Volkspark, die Kader-Nominierung – und am Sonntag das Profi-Debüt samt Tor. Fast hätte Sanne sogar noch das 3:3 vorbereitet, doch Ludovit Reis‘ Kopfball rasierte die Latte (90.+6).

„Freut mich für ihn, trotzdem haben wir verloren“, sagte Walter kurz und knapp über Sannes Tor. Und der Angreifer selbst? Der wanderte hin- und hergerissen durch die Katakomben, sollte aber nicht über seine Eindrücke reden, so wollte es der Verein. Eigentlich schade.