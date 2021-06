HSV-Talent: Amadou Onana lernt das Einstecken – und will austeilen

Der HSV setzt künftig vor allem auf Entwicklung. Perfekt in dieses Konzept passt Amadou Onana, der aus der U19 in Hoffenheim nach Hamburg wechselte. Es ist ein Spieler, dem die Zukunft gehört. Und der Belgier ist heiß, beim HSV nun die ersten Schritte im Profi-Bereich zu machen.

Als Onana im Februar einen Vertrag bis 2024 im Volkspark unterschrieb, sprach vieles noch dafür, dass der HSV den Aufstieg in die Bundesliga schaffen wird. Es kam anders. Onana verfolgte alles aus der Ferne.

HSV: Die Liga ist für Onana nicht entscheidend

„Klar hatte man immer die Hoffnung, dass sie aufsteigen“, erzählt der 19-Jährige. „Ich bin aber ein sehr positiver Typ. Ich gucke nicht, was letzte Saison war oder war hätte sein können. Zweite Liga geht auch für mich. Es geht in erster Linie für mich darum, dass ich mich entwickle und meine ersten Schritte im Profi-Bereich mache.“

Erst mit elf Jahren spielte Onana im Verein

Onana, der im Senegal aufwuchs und erst als Elfjähriger in Belgien erstmals in einem Verein spielte, will beim HSV vor allem lernen. Darum hat sich das Sprachentalent („Ich spreche Englisch, Deutsch, Französisch, Holländisch und Wolof, meine Muttersprache aus dem Senegal“) für Hamburg entschieden. „Die Verantwortlichen haben mir einen sehr klaren Plan aufgezeigt, was sie mit mir vorhaben. Das hat mich überzeugt. Sie wollen mich entwickeln und fördern.“

Onanas hartes HSV-Debüt gegen Rostock

Einen kleinen Vorgeschmack, dass es im Herrenbereich nun auch etwas härter auf dem Platz wird als zuletzt noch in der A-Jugend, bekam Onana beim Testspiel gegen Hansa Rostock. Immer wieder wurde er vom Gegner hart attackiert. Sein Kommentar dazu: „Ich glaube, das war mein Willkommensgeschenk im Profi-Bereich. Schläge werde ich noch öfter bekommen, aber auch öfters verteilen.“

Paul Pogba ist Onanas Vorbild

Nördlich von Hamburg hat das 1,95 Meter große Kraftpaket („Der liebe Gott hat es gut mit mir gemeint“) bereits zusammen mit seiner Freundin eine Wohnung bezogen. In der Freizeit geht er gerne raus oder macht Musik. Singen ist seine Spezialität. Sein Vorbild auf dem Platz ist Manchester Uniteds Star Paul Pogba. Onana sagt: „Wir sind ähnliche Spielertypen.“