Ist das der entscheidende Hinweis? HSV-Stürmer Glatzel vor Entscheidung

Momentan genießt Robert Glatzel seinen wohlverdienten Urlaub und versucht, fernab des Volksparks seine Gedanken zu sortieren. In der HSV-Familie hingegen wird die Anspannung von Tag zu Tag größer: Verlässt der Torjäger den Verein in diesem Sommer? Oder lässt er seine Ausstiegsklausel wie schon in den vergangenen beiden Jahren verstreichen? Mittlerweile gibt es einen Fingerzeig, der durchaus als kleine Vorentscheidung interpretiert werden könnte. Und auch bei der Suche nach einem möglichen Nachfolger ist der HSV bereits einen Schritt weiter.

Sie lassen nichts unversucht, Glatzel vom Verbleib zu überzeugen. Neben Trainer Steffen Baumgart suchte auch der neue HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz bereits das Gespräch mit dem Top-Torjäger. Eine Zusage erhielt aber auch er nicht, obwohl der Zweitliga-Torschützenkönig (22 Saisontore) abermals unterstrich, wie wohl er sich eigentlich in Hamburg fühlt.

Dennoch, die Zeichen stehen auf Abschied und erhalten nun neue Nahrung. Auf Instagram hat Glatzel mittlerweile den HSV aus seiner Bio entfernt, in der die wichtigsten Begriffe eines Nutzers zusammengefasst werden. „God“, „family“, „Football“ und Glatzels Geburtsort München sind in der Bio noch vermerkt. Vom HSV keine Spur mehr. Seine vorherigen Einträge mit Bezug zum Rauten-Klub sind aber weiter vorhanden.

HSV-Stürmer Glatzel muss sich bis zum EM-Start entscheiden

Das kann durchaus als weiteres Indiz dafür gewertet werden, dass Glatzels Entscheidung unmittelbar bevorsteht. Bis zum Start der EM (14. Juni) muss sich der Angreifer entschieden haben, ob er seine Ausstiegsklausel in Höhe von 2,3 Millionen Euro zieht. Nach Informationen von „Bild“ soll sich Glatzel in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem Mittelklasse-Verein der Bundesliga befinden.

Ist die Glatzel-Entscheidung schon gefallen? Der kleine Hoffnungsschimmer für alle HSV-Fans: Genau so sah es auch in den beiden Vorjahren aus. Im Sommer 2022 war sich Glatzel bereits mit Schalke 04 einig. Im Vorjahr buhlten Stuttgart und Werder um seine Dienste. Sein Herz entschied sich jeweils für den HSV. Damals allerdings rührte er seine Instagram-Bio im Vorfeld seiner Entscheidung nicht an.

Wiesbadens Prtajin hat das HSV-Interesse auf sich gezogen

Sollte Top-Stürmer Glatzel (63 Treffer in 100 Zweitligaspielen für den HSV) Hamburg in diesem Sommer wirklich verlassen, wird sich der HSV noch stärker als ohnehin schon mit der Suche nach einem Nachfolger beschäftigen müssen. Ein Kandidat ist Wiesbadens Ivan Prtajin, der am Dienstag mit seinem Verein nach dem 1:2 im Relegations-Rückspiel gegen Regensburg in die Dritte Liga abstieg.

Wiesbadens Ivan Prtajin traf in der abgelaufenen Saison 13 Mal. IMAGO/HMB-Media Wiesbadens Ivan Prtajin traf in der abgelaufenen Saison 13 Mal.

Wie konkret ist die Nummer mit Prtajin? Nach MOPO-Informationen wurde das Management des 28-Jährigen, der in der abgelaufenen Saison 13 Treffer für Wiesbaden erzielte, bereits von den HSV-Bossen über das Interesse informiert.

HSV-Trainer Baumgart hatte Prtajin schon früher im Auge

Baumgart hatte den Kroaten bereits im Auge, als er noch Trainer des 1.FC Köln war. Allerdings liegen Prtajin bereits vier konkrete Offerten anderer Vereine vor, die in einem ähnlichen Regal wie der HSV einzuordnen sind. Das HSV-Interesse wird als vorhanden, aber noch nicht intensiv bewertet.

Ein Wechsel nach Hamburg wäre für Prtajin dem Vernehmen nach vor allem dann eine Option, wenn Glatzel gehen sollte. Zumindest diesbezüglich dürfte bald Klarheit herrschen.