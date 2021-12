Es hätte so schön sein können, aber so ist das in Zeiten der Video-Überprüfungen. Statt die Torflaute zu beenden, setzte Robert Glatzel seine persönliche Misere fort. Seit 564 Minuten wartet der HSV-Angreifer auf seinen siebten Saisontreffer.

Sie lagen sich schon in den Armen und die Befreiung war vor allem Glatzel anzumerken, nachdem sein Kopfball zur vermeintlichen Führung im 96-Gehäuse eingeschlagen war (11.). Aber nichts da: Während die Hannoveraner eigentlich schon wieder anstoßen wollten, wurde der Treffer annulliert, weil Flankengeber Bakery Jatta zuvor im Abseits gestanden hatte.

Kein Tor für Glatzel und den HSV. Und auch nicht nach 41 Minuten, als der Kopfball des Stürmers knapp am 96-Gehäuse vorbei rauschte. „Manchmal ist es so“, resümierte Trainer Tim Walter. „Es gibt Tage, da will die Murmel einfach nicht ins Tor und du kannst anrennen, anrennen und nochmals anrennen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Die MOPO-Noten für die HSV-Profis beim 0:1 in Hannover

Glatzel kennt das nun seit Wochen. Letztmals netzte er am 16. Oktober gegen Düsseldorf ein. Mittlerweile ist er aus den Top zehn der treffsichersten Zweitliga-Stürmer geflogen. Und wenngleich der Angreifer in nahezu jeder Partie trotz Torflaute nie ein Totalausfall ist, bleibt festzuhalten: Ohne echten Torjäger dürfte es für den HSV schwer werden, ganz oben anzugreifen. Zumal kein anderer Stürmer des Vereins zuverlässig knipst.