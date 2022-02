HSV-Torheld Glatzel ganz emotional: „Das ist ein besonderer Verein”

Mit seinen vier Toren beim 5:0-Erfolg in Darmstadt hat Robert Glatzel am Sonntag Geschichte geschrieben. Nie zuvor war dem Stürmer ein Viererpack in einem Pflichtspiel geglückt. Auch beim HSV hatte das in der Zweiten Liga noch kein Spieler vorher geschafft. „Es ist ein besonderes Gefühl“, freute sich Glatzel auch noch einen Tag nach seiner Gala. Viele Glückwunschnachrichten hat er bekommen – selbst vom nächsten HSV-Gegner.

Am Samstag geht es für den HSV und Glatzel im Volkspark weiter. Der 1. FC Heidenheim kommt nach Hamburg. Auf den Stürmer wartet nach seinem historischen Auftritt in Darmstadt gleich das nächste Highlight. Von 2017 bis 2019 spielte er für Heidenheim, es ist für ihn mehr als nur ein Ex-Klub.

Glatzel ist mit Heidenheims Thomalla befreundet

„Das ist für mich ein besonderer Verein. Ich verbinde viele Sachen mit Heidenheim. Über allem steht mein Durchbruch in der Zweiten Liga. Dort habe ich viel gelernt und mitgenommen. Und ich habe auch über den Fußball hinaus Freundschaften geschlossen“, sagt Glatzel. Ganz speziell ist seine Beziehung zu Denis Thomalla. In Heidenheim standen beide einst gemeinsam auf dem Platz, es entwickelte sich eine dicke Freundschaft. Auch heute haben sie noch viel Kontakt, zuletzt direkt nach dem Darmstadt-Spiel.

„Er hat mir zu den Toren und zum Sieg gratuliert“, erzählt Glatzel, der wahrscheinlich auch vor dem Wiedersehen am Samstag im Volkspark noch mal mit Thomalla telefonieren wird. „Beim Spiel muss die Freundschaft dann aber ruhen. Erst danach können wir wieder Späße machen.“

Klar ist: Glatzel will keine Rücksicht auf seinen Ex-Verein und seinen Freund nehmen. Er will da weitermachen, wo er mit dem HSV am Sonntag in Darmstadt aufgehört hat. „Wir wollen gewinnen, den nächsten Schritt machen. Nur das zählt.“