HSV startet ins Trainingslager und sortiert direkt die ersten Spieler aus

Nach den Leistungstests und medizinischen Untersuchungen im UKE macht sich der HSV-Tross zum Wochenstart auf den Weg in das erste Trainingslager nach Schneverdingen. Bereits vor der Abreise wurden die nächsten Kader-Entscheidungen getroffen und die ersten Spieler bei den Profis aussortiert.

Gegen 12.30 Uhr ist am Montag die Abfahrt beim HSV geplant. Vom Teamhotel Grand Elysée geht es in das knapp 70 Kilometer entfernte Schneverdingen nach Niedersachsen. Insgesamt 23 Feldspieler und vier Torhüter sind zum Start dabei. Am Nachmittag soll die erste Einheit auf dem Platz stattfinden.

Zum Aufgebot für das Trainingslager gehören auch die Nachwuchsspieler Bilal Yalcincaya, Fabio Baldé, Otto Stange und Omar Sillah. Für Tom Sanne ist hingegen bei den Profis weiterhin kein Platz. Der Torschützenkönig der zurückliegenden Saison in der Regionalliga Nord muss in Hamburg bleiben und sich mit der U21 auf die anstehende Spielzeit vorbereiten.

Torhüter Johansson soll bei der U21 trainieren

Treffen wird Sanne beim Training mit der Regionalliga-Mannschaft auch auf Marko Johansson. Der Torwart, der zuletzt an Hansa Rostock verliehen war, ist zurück beim HSV. In den Planungen für die anstehende Saison spielt er bei den Profis aber aktuell keine große Rolle. Er soll nun zunächst bei der U21 trainieren und die Zeit gleichzeitig nutzen, um sich nach einem neuen Verein umzuschauen.

Leihspieler kehren zurück, erster Zugang im Anflug

Fehlen wird in Schneverdingen zudem William Mikelbrencis. Der Franzose hat nach Einsätzen in der U20-Nationalmannschaft noch etwas länger Urlaub. Alle anderen Profis sollen beim Trainingslager in der kommenden Woche dabei sein. Das gilt auch für Jonas David und Valon Zumberi. Die beiden Innenverteidiger waren zuletzt verliehen und stehen in Hamburg vor einer ungewissen Zukunft.

Geplant ist, dass das HSV-Aufgebot gleich zum Start in das Trainingslager auch noch etwas vergrößert wird. Dennis Hadzikadunic soll am Montag einen weiteren Leihvertrag für die kommenden Saison unterschreiben. Zudem soll im besten Fall noch vor der Abreise mit Daniel Elfadli (Magdeburg) auch der erste Sommer-Zugang perfekt gemacht werden.