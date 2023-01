Manch ein Fußballfan sinniert dieser Tage, ob er oder sie die Weltmeisterschaft in Katar nicht lieber boykottieren sollte. Für Christina Rann, ihres Zeichens ebenfalls Fan, gleichzeitig aber Fernseh-Moderatorin und HSV-Stadionsprecherin, kommt das nicht in Frage. Die 40-Jährige wird bei MagentaTV als Kommentatorin im Einsatz sein.

Manch ein Fußballfan sinniert dieser Tage, ob er oder sie die Weltmeisterschaft in Katar nicht lieber boykottieren sollte. Für Christina Rann, ihres Zeichens ebenfalls Fan, gleichzeitig aber Fernseh-Moderatorin und HSV-Stadionsprecherin, kommt das nicht in Frage. Die 40-Jährige wird bei MagentaTV als Kommentatorin im Einsatz sein.

„Für WM-Fieber ist es noch ein bisschen früh“, sagt sie im Gespräch mit der MOPO, „obwohl die Zeit bis dahin bestimmt jetzt schnell verfliegt.“ In die Vorbereitung geht Rann daher schon, sie liest und hört sich an, wie die Vergabe an das Emirat zustande kommen konnte und wie die Situation im Ausrichterland ist. „Eine sehr gute Aufarbeitung ist total wichtig, damit bei der WM-Vergabe in Zukunft andere Kriterien gelten“, sagt sie, betont aber auch: „In erster Linie konzentriere ich mich auf die Spiele und das Geschehen auf dem Platz. Aber ausblenden lässt es sich natürlich nicht.“

Rann bleibt mit Ballack, Bobic und Co. für Magenta in Deutschland

Genau wie die Experten Michael Ballack und Fredi Bobic, die neben anderen zum Magenta-Team gehören, wird Rann von Deutschland aus berichten und nicht nach Katar reisen. Das sei für das Kommentieren heute kein Nachteil mehr, sagt sie.

Gleichzeitig verpasst Rann, die bereits in der Vergangenheit betonte, sie wolle Frauen im Stadion sichtbarer machen, die Chance, ausgerechnet im nicht eben frauenfreundlichen Wüstenstaat Präsenz zu zeigen. „Aus meiner Geschichte heraus wird es immer eine Rolle spielen, dass ich als Frau kommentiere“, sagt Rann. Eigentlich müsse das Normalität sein, Einzelne zweifelten aber immer noch an, „ob man es kann, weil man eine Frau ist. Das Thema schwingt also immer mit“.

Das könnte Sie auch interessieren: Auch „auswärts am lautesten“: Reis-Lobeshymne an die HSV-Fans

Seit einiger Zeit gilt eben dies auch für ein anderes Thema, bei dem Rann zwar auch am Mikrofon ist, aber andere Töne von sich gibt. Auf Instagram veröffentlicht sie regelmäßig Gesangsvideos mit Kumpel Jens am Klavier.

„Von einer Karriere würde ich da jetzt nicht sprechen“, sagt sie, kündigt aber an: „Wir sind eigentlich auftrittsfähig.“ Zwar steht für Rann zunächst einmal die Wüsten-WM am Mikro an, aber, so sagt sie mit Blick auf mögliche Konzerte: „Die Setlist steht.“