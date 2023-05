„Keine Kontinuität“: HSV zum 13. Mal in Folge mit veränderter Startelf

Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Paderborn will der HSV am Freitagabend (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) zumindest Platz drei in der Tabelle sichern. Welche Elf wird Trainer Tim Walter dabei auf den Platz schicken?

Die offizielle und damit entscheidende Antwort wird es erst rund eine Stunde vor dem Anpfiff geben. Fest steht allerdings schon jetzt: Es wird eine andere Startelf als am vergangenen Wochenende sein. Walters wilde Wechselspiele gehen weiter.

Konstante Ergebnisse konnte der HSV in den vergangenen Wochen nicht liefern. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Dazu passen dann die ständig wechselnden Formationen. In den vergangenen zwölf Spielen gab es beim HSV zwölf verschiedene Aufstellungen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ob Verletzungen, Sperren oder disziplinarische Gründe – fast alles war dabei.

Walter: „Es gibt leider immer wieder Dinge, die uns zurückwerfen“

Für Walter ist es längst ein Punkt, der zumindest auch ein bisschen die wechselhaften Leistungen und Ergebnisse erklärt. „Es gibt leider immer wieder Dinge, die uns zurückwerfen. Wir haben durch die ständigen Wechsel oft keine Kontinuität“, betont der Trainer, der immer wieder zum Umbauen gezwungen ist. „Wenn wir alle zur Verfügung hätten und immer aus dem Vollen schöpfen könnten, dann würde es das Ganze einfacher machen.“

Besserung ist allerdings nicht in Sicht. Walter ist weiter zum Wechseln gezwungen. Gegen Paderborn rückt heute der zuletzt gesperrte Jonas Meffert wieder in die erste Elf, dafür wird Bakery Jatta nach der fünften Gelben Karte aussetzen müssen. Klar also, dass es damit im 13. Spiel in Folge eine neue Startaufstellung geben wird. Nicht leicht für den Trainer und die Mannschaft.