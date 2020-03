HSV-Spiel in Aue : Comeback von Masken-Mann Adrian Fein wackelt

Eigentlich ist er einer der großen Hoffnungsträger für die Partie in Aue. Drei Wochen nach seinem Jochbeinbruch soll Adrian Fein am Sonnabend (13 Uhr im MOPO-Liveticker) wieder dabei sein. Doch momentan spricht einiges dafür, dass der 20-Jährige nicht so schnell wie erhofft wieder in der Startelf des HSV stehen wird. Platzt das Fein-Comeback im Erzgebirge?

Zumindest wackelt es, wenngleich Fein auch am Donnerstag das komplette Trainingsprogramm absolvierte. Zweikämpfe standen allerdings nicht auf dem Programm. Und genau das ist das Problem: Noch weiß Trainer Dieter Hecking nicht, ob der durch eine Karbon-Maske geschützte Fein in heftigen Duellen seinen Mann stehen könnte.

HSV-Trainer Hecking weiß nicht, ob Fein schon soweit ist

„Ich bin froh, dass Adrian Zeichen sendet“, lässt der Trainer wissen, der Feins erste Trainingseindrücke dieser Woche aber als „etwas verhalten“ bezeichnete. Auflaufen könne Fein aber nur, „wenn wir beide zu 100 Prozent davon überzeugt sind, dass es Sinn macht, ihn spielen zu lassen. Bei 80 oder 90 Prozent aber macht es keinen Sinn.“

Im Video: HSV-Trainer Hecking über Rassismus und die Aufstellung

Momentan geht die Tendenz dahin, dass wie zuletzt Gideon Jung die Position des Sechsers bekleiden soll. Ein Kaderplatz dürfte Fein normalerweise aber sicher sein. Dann hätte Hecking zumindest eine weitere Option mehr auf der Bank. Voraussetzung: Fein muss sich einen Einsatz zutrauen.