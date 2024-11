2:2! HSV verspielt zwei Tore-Führung gegen Schalke

Der HSV verspielt mal wieder eine Führung und muss sich gegen Schalke mit einem 2:2 (2:0) begnügen. Der Doppelschlag von Richter (29.) und Königsdörffer (30.) reicht nicht aus, weil die Rothosen im zweiten Durchgang viel zu passiv agieren. Younes (57.) und Karaman (74.) sorgen für Ernüchterung im Volkspark. Mit diesem Ergebnis wird es in der kommenden Woche nicht unbedingt ruhiger werden, auch wenn die Aufstiegsränge nur zwei Punkte entfernt sind.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff

90. + 4 Min Sebastian Schonlau rutscht als letzter Mann weg und spitzelt den Ball gerade so noch aus dem Gefahrenbereich. Nochmal ein kurzer Moment des Schreckens für die 57.000 im Volkspark.

90. + 3 Min Der FC Schalke 04 wechselt ein letztes Mal. Kalas feiert sein Comeback. Krüger hat Feierabend.

90. + 2 Min Jean-Luc Dompé sorgt seit seiner späten Einwechslung für Betrieb. Zwar kann Schallenberg seine Flanke abwehren, aber der zweite Ball landet bei Elfadli. Dessen Schussversuch geht allerdings deutlich drüber.

90. + 1 Min Vier Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

90. Min Karabec schließt von Halblinks ab und der rauscht an allen vorbei. Allerdings auch an Davie Selke, der am rechten Pfosten den Fuß nicht mehr an die Kugel bekommt.

88. Min Eine Flanke auf Selke gerät viel zu weit. Da kann auch Dompé mit seiner Schnelligkeit nichts mehr dran ändern.

87. Min Hefti hat den Siegtreffer auf dem Fuß! Dompé legt quer auf den Schweizer, der den Ball aus zehn Metern direkt in die Arme von Heekeren schießt.

86. Min Schalkes Torwarttrainer schießt einen Ball aufs Spielfeld und unterbricht damit den Ballbesitz des HSV. Haslberger bleibt gar keine andere Wahl als die Rote Karte zu zeigen.

84. Min Vor einigen Minuten hatte auf Poreba Gelb gesehen, weil er bei einem Freistoß im Mittelfeld zu nah am Ball stand.

83. Min Van Wonderen bringt Redondo. Für ihn geht Seguin vom Feld. Zuvor hatte Grüger die Gelbe Karte gesehen.

82. Min Nun probiert Otto Stange mal etwas nach vorne, aber Selke ist zu spät eingelaufen und so kann der Youngster nur den Torabschluss suchen. Murkin steht ihm im Weg.

81. Min Stange lässt für Hefti liegen, der aus 17 Metern mal abzieht. Heekeren macht sich ganz lang und kratzt den Ball gerade so noch raus. Den Abpraller kann Dompé nicht aufs Tor bringen.

80. Min Die Schlussphase ist angebrochen. Beide Mannschaften wollen jetzt hier den dritten Treffer.

79. Min Beide Mannschaften wechseln. Beim HSV kommt Dompé an Stelle von Noah Katterbach. Bei Schalke ersetzt Aydin den sehr aktiven Sylla.

78. Min Es gibt die ersten Pfiffe aus dem Publikum. Sebastian Schonlau verschätzt sich bei einem hohen Ball und Karaman bekommt halblinks freistehend den Ball. Aus zehn Metern schießt er rechts am Tor vorbei.

77. Min Auch bei Steffen Baumgart werden die Blicke immer deutlicher. Das, was er da sieht, kann ihm nicht gefallen.

76. Min Schalke bestraft den HSV für diese harmlose Vorstellung im zweiten Durchgang. Nach vorne sorgt die Mannschaft von Steffen Baumgart kaum für Entlastung. Dieser Verlauf ist folgerichtig.

75. Min Seguin bekommt den Ball in die Tiefe gespielt und spielt einen perfekten Ball auf Karaman. Der hält die Fußspitze rein und setzt sich damit gegen Schonlau und Perrin durch. An Daniel Heuer Fernandes vorbei geht der Ball ins Tor.

74. Min Tor für Schalke! Karaman gleicht aus

72. Min Der Angriff rollt auf der Gegenseite. Murkin flankt fast von der Grundlinie, aber Elfadli hat einen Fuß dazwischen. Eckball für Königsblau.

71. Min Nächster Doppelwechsel der Hamburger. Steffen Baumgart entscheidet sich für die technische Lösung. Otto Stange und Adam Karabec ersetzen Marco Richter und Ransforf Königsdörffer. Damit sind beide Torschützen raus.

69. Min Noah Katterbach legt bei einem Sprint über den ganzen Platz alle verfügbaren Kräfte rein, wird dann aber von Bulut abgegrätscht. Abstoß für Heekeren.

68. Min Richter sorgt für den vermeintlichen Jubel. Zum ersten Mal seit der Selke-Chance spielt der HSV einen Angriff über die rechte Seite gut aus. Hefti bringt den Ball ins Zentrum, wo Richter die Vorlage mit rechts per Direktschuss abnimmt. Sein Versuch rauchst ganz knapp rechts oben am Tor vorbei.

67. Min Nächster Torschuss der Schalker. Murkin probiert es aus 17 Metern. Sein Schuss geht knapp am linken Pfosten vorbei.

65. Min Schon wieder rutscht Silvan Hefti aus. Nach der Brustablage auf Perrin kommt der Rechtsverteidiger ins Taumeln und solpert über seine eigenen Beine. Zu seinem Glück kann sein Teamkollege die Situation bereinigen.

64. Min Königsdörffer geht viel zu leicht zu Boden und bekommt für seine Showeinlage keinen Freistoß.

62. Min Riesenglück für den HSV! Eine Ecke rutscht durch auf den zweiten Pfosten, wo Sylla völlig freistehend vor Daniel Heuer Fernandes auftaucht. Aus fünf Metern drückt er den Ball ins Tor. Aber die Fahne des Assistenten geht nach oben. Abseits.

61. Min Diesmal schenkt Elfadli den Ball im Mittelfeld her. Das sind nun deutlich zu viele der kleinen Wackler.

60. Min Silvan Hefti fügt sich zunächst mit einem Stockfehler ein. Unrunder Beginn des Schweizers.

59. Min Steffen Baumgart reagiert und es wird defensiver beim HSV. Perrin und Hefti kommen für Mikelbrencis und Meffert.

58. Min Das hat sich angebahnt. Der HSV lässt sich von Schalke hinten reindrängen und agiert zu passiv. Eine Flanke von Bulut wird noch abgefälscht und wird von Bachmann noch leicht berührt. Aus kurzer Distanz landet der Ball auf dem Oberschenkel von Sebastian Schonlau. Den unkontrollierten Abpraller schiebt Amin Younes ganz überlegt ein.

57. Min Tor für Schalke 04! Younes ohne Mühe

56. Min Wieder taucht Sylla in der Gefahrenzone auf. Die Flanke bleibt an Elfadli hängen.

55. Min Jonas Meffert geht im eigenen Strafraum mit ganz viel Risiko zu Werke und packt die Grätsche gegen Sylla aus. Absolut perfekt getimter Einsatz des Hamburgers.

54. Min Marco Richter schenkt am Schalker Strafraum den Ball nach einem aussichtsreichen Ballgewinn wieder her, indem er die Kugel Kaminski in die Füße spielt. Da war mehr drin.

53. Min Sebastian Schonlau klärt mit dem Kopf vor Karaman. Wichtige Aktion des HSV-Kapitäns.

52. Min Sylla stempelt Muheim. Der Schweizer bekommt den Freistoß und die Aufstehhilfe durch den Schalker.

51. Min Die Hausherren überlassen der Mannschaft von Kees van Wonderen jetzt mehr den Ball. Das sollte man nicht zur Angewohnheit werden lassen.

50. Min Marco Richter hat nach seinem Tor spürbar Selbstbewusstsein getankt. Aus 24 Metern versucht er den Balla ins Tor zu befördern, aber Bulut blockt den Schuss mit dem Rücken. Der mitgelaufene Katterbach wäre die bessere Lösung gewesen.

49. Min Auf der Gegenseite schenkt Lukasz Poreba die Kugel her. Hier egaliesieren sich beide Teams weitestgehend.

48. Min Amin Younes möchte den Ball mit dem rechten Fuß links an Mikelbrencis vorbeileiten. Das war nicht nur technisch höchst anspruchsvoll, sondern geht auch gehörig daneben. Einwurf für den HSV.

47. Min Nach reichlich Ping Pong im Schalker Strafraum landet der Ball bei Davie Selke, der frei vor Justin Heekeren auftaucht. Der macht sich ganz groß und so kann Selke die Kugel aus halbrechter Position nicht im Tor unterbringen.

46. Min Der Ball rollt wieder im Hamburger Volkspark und der HSv spielt direkt nach vorne. Marco Richter holt den nächsten Hamburger Eckball heraus.

Anpfiff 2. Halbzeit

Der HSV geht mit der 2:0-Pausenführung in die Kabine. Danach sah es allerdings lange Zeit nicht aus. Denn das Spieltempo war viel zu niedrig, um den Schalker Abwehrriegel zu knacken. Marco Richter (29.) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (30.) versetzen den Volkspark schließlich in Ekstase. Danach verpassten es die Rothosen noch ein drittes Tor nachzulegen. Das müssten die Hamburger allerdings, um Schalke endgültig aus dem Spiel zu nehmen. Nach ein paar Minuten hatten sich die Knappen von den Gegentoren erholt und Sylla (41.) die beste Schalker Chance des Spiels. Nur abwarten wird dem HSV jetzt nicht helfen. Stattdessen muss die Mannschaft von Steffen Baumgart auch weiterhin Akzente nach vorne setzen.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. + 1 Min Meffert hätte gerne den Freistoß in gleicher Position wie vor dem 1:0, doch diesmal gibt Haslberger kein Foul. Den Konter kann Schalke nicht gut ausspielen.

45. Min Eine Minute wird nachgespielt.

44. Min Selke liegt mit dem Kopf für Königsdörffer und Richter ab, aber von den beiden kommt keiner wirklich zwingend zum Abschluss. Im Rückraum bekommt Schonlau den Ball, verliert ihn allerdings auch sofort gegen Bachmann. Den Abpraller versucht Richter auf das Tor zu bringen, zielt aber eher auf die Tribüne.

43. Min Über mehrere Stationen spielt sich der HSV gut hinten raus. Das erinnerte eher an das Spiel unter Ex-Trainer Tim Walter als das gewohnte Bild unter Steffen Baumgart.

41. Min Younes setzt sich mit einem geschickten Haken gegen Mikelbrencis durch und bringt den Ball scharf vor das Hamburger Tor. Daniel Heuer Fernandes kommt nicht mehr ran. Zu seinem Glück verpasst Sylla im Zentrum um eine Fußspitze.

40. Min Königsdörffer zwingt Bulut zur Abwehraktion ins Aus. Die anschließende Ecke ist aber zu einfach zu verteidigen.

39. Min Diesmal ist es ein kleiner Schockmoment für den HSV. Bulut flankt an den zweiten Pfosten, wo Younes stark für die Teamkollegen ablegt. Aber weil niemand eingelaufen ist, finden die Königsblauen den Abschluss nicht.

38. Min Zum ersten Mal setzen sich die Schalker in der Hamburger Hälfte fest. Die Flanken landen momentan aber am Ende immer bei Daniel Heuer Fernandes.

36. Min Die Hamburger spielen einen Freistoß aus dem Halbfeld mal flach aus und Königsdörffer hat die Chance, aus 14 Metern zu schießen. Der Stürmer tritt aber in ein Luftloch und so kann Kaminski klären.

35. Min Der HSV dominiert jetzt die deutlich verunsicherten Schalker. Nach vorne geht bei den Gästen wenig.

33. Min Und fast das 3:0! Der Ball fällt Davie Selke nach einer Richter-Flanke vor die Füße. Aus sechs Metern scheitert der Sommer-Neuzugang aber an Heekeren.

32. Min Jetzt ist auch das Stadion nochmal so richtig erwacht. Die Fans sind deutlich lauter als noch in der ersten halben Stunde.

31. Min Was für ein Doppelschlag des HSV. Zunächst setzt Richter den Freistoß aus 21 Metern mit viel Kraft und trotzdem platziert ins rechte Torwarteck. Heekeren streckt sich, kommt aber nicht mehr ran. Mit dem Wiederanpfiff will Schalke das Spiel aufbauen. Heekeren spielt im Sechzehner zu Ron Schallenberg. Der Routinier spielt den Ball nochmal quer und lädt den durchgelaufenen Königsdörffer mit seinem Blackout ein. Der ghanaische Nationalspieler umkurvt Heekeren und drischt das Leder aus zwei Metern in die Maschen.

30. Min Tor für den HSV! Königsdörffer nutzt Schalkes Patzer

29. Min Tor für den HSV! Richter macht ihn direkt

27. Min Der aufgerückte Muheim wird in zentraler Position von Kaminski gelegt. Top Position für einen gefährlichen Freistoß. Richter und Muheim stellen sich zum Schuss auf.

26. Min Ransford Königsdörffer spitzelt Karaman den Ball vom Fuß und trifft Haslberger. Der Unparteiische entscheidet auf Ballbesitz HSV, was Karaman nicht verstehen kann. Nach einer kurzen Erklärung kann es weiter gehen.

25. Min Elfadli könnte das Spiel mal beschleunigen, verpasst aber den Abspielmoment auf den gestarteten Mikelbrencis. So läuft das Spiel erstmal wieder hinten herum.

24. Min Die Passschärfe fehlt den Hamburgern. Mit dem aktuellen Spieltempo wird es schwierig sein, den Schalker Riegel auseinander zu ziehen.

23. Min Der HSV taucht mal mit fünf Leuten in der gegnerischen Box auf. Ransford Königsdörffer verschleppt die Aktion allerdings, weil er zum Dribbling ansetzt und schließlich von drei Schalkern umringt wird.

21. Min Miro Muheim sieht sich in Not, weil ihn Karaman und Sylla zu zweit anlaufen. Er versucht die Situation zu lösen, indem er über alle Mitspieler hinweg den Ball lang schlägt. Doch Grüger fängt die Kugel ab. Doch Schalke kann den Angriff nicht veredeln.

20. Min Noah Katterbach zieht mal nach innen und probiert es mit dem Rechtsschuss. Der Schlenzer landet in den Armen von Heekeren. Der Schalker Schlussmann bekommt jetzt mehr zu tun.

19. Min Mit dem eigentlich schwächeren Linken flankt Mikelbrencis auf Selke, doch Heekeren ist zur Stelle.

18. Min Karaman holt seine Teamkameraden weiter vor. Schalke lauert jetzt wieder höher auf die Ballgewinne, doch Muheim und Richter können das auf dem Flügel gut auflösen.

17. Min Davie Selke läuft Heekeren an, der den Ball unter Druck gerade so noch wegbekommt. Nächster Ballgewinn des HSV.

16. Min Doppelfoul des HSV. Erst schubst Marco Richter Sylla nach dessen Pass auf Karaman von hinten, dann stellt Sebastian Schonlau am gegnerischen Strafraum einen robusten Block gegen den Schalker Kapitän. Freistoß für die Knappen.

14. Min Aus einer Schalke Ecke kontert der HSV. Aber auf Könisgdörffers Flanke warten im Zentrum nur Richter und Selke. So ist das kein Problem für Schallenberg und Co.

13. Min Mikelbrencis verschätzt sich bei einem hohen Ball und Younes kann nach einem Haken Sylla am Elfmeterpunkt freispielen. Mit vereinten Kräften blocken Elfadli und Schonlau dessen Torschuss.

13. Min Marco Richter bringt den ruhenden Ball hinein und sucht seine Mitspieler am zweiten Pfosten. Die Flanke wird aber immer länger und länger und so gibt es den Abstoß für Heekeren.

12. Min Noah Katterbach wird deutlich zu spät von Paul Seguin getroffen. Dafür gibt es die nächste Gelbe in diesem Spiel. Gute Freistoßposition für den HSV links des Sechzehners.

11. Min Der HSV hat bislang mehr Spielanteile, doch bis auf den einen Schuss von Richter kommt noch nicht so viel gefährliches dabei heraus.

10. Min Es dauert, bis das Spiel fortgesetzt werden kann. Murkin muss sich seinen Schuh binden.

9. Min Noah Katterbach sieht die erste Gelbe Karte für einen Check gegen Murkin. Eigentlich eine harmlose Szene, aber weil es abseits des Balls war, muss der Unparteiische so entscheiden.

8. Min Gleich zwei Schalker beschäftigen Miro Muheim, der einen langen Ball auf Bulut aber geschickt ablaufen kann. Da kann auch der mitgelaufene Sylla nichts mehr dran ändern.

7. Min Amin Younes gewinnt sein erstes Duell mit Mikelbrencis. Diese Begegnung dürfte den ganzen Abend zu beobachten sein. Die Hereingabe des ehemaligen Nationalspielers kann Schonlau in der Mitte abwehren.

6. Min Seguin wird am Mittelkreis von Poreba zu Fall gebracht und will sich den Ball mit der Hand schnappen. Weil Haslberger aber zuvor kein Foul gesehen hatte, gibt es den Freistoß für die Rothosen.

5. Min Anstatt voll zu pressen, warten Sylla und Karaman beim Anlaufen eher ab und lassen Daniel Heuer Fernandes viel Zeit im Spielaufbau.

4. Min Noah Katterbach schaltet sich offensiv ein, bleibt aber an der Schalker Hintermannschaft hängen. Die anschließende Flanke von Muheim erzeugt keine wirkliche Torgefahr.

3. Min Daniel Elfadli wird vom Ellenbogen von Bachmann getroffen. Der Defensiv-Alrounder kann von alleine wieder aufstehen.

2. Min Erster Toschuss des HSV. Mikelbrencis bricht auf dem rechten Flügel durch und flankt in die Mitte. Dort gerät die Kopfabwehr von Schallenberg zu kurz. Wieder mit dem Kopf legt Selke auf Richter ab, der aus 12 Metern einfach mal abzieht. Über das Tor.

Min Haslberger pfeift an und der HSV hat Anpfiff. Einen langer Ball von Schonlau ist aber zu lesbar für die Schalker Defensive. Der Ball landet bei den Gästen.

Anpfiff