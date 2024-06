HSV-Profis starten ins Training – aber für die Fans gibt es eine kleine Enttäuschung

Während in Deutschland gerade in den ersten Bundesländern die Sommerferien begonnen haben, ist für die HSV-Profis der Urlaub in der heißen Jahreszeit an diesem Wochenende vorbei. Nach sechs Wochen „Pause“ geht die Vorbereitung auf die nächste Zweitligasaison los. Die MOPO sagt, wie der Auftakt läuft.

Wer direkt zum Start in die Vorbereitung die Mannschaft auch sehen will, muss sich noch ein bisschen gedulden. Zum Auftakt stehen für die HSV-Profis erst mal medizinische Untersuchungen und Leistungstests auf dem Programm.

Durchgecheckt werden die Spieler wie immer im UKE. Die Leistungstests fanden in der Vergangenheit im Volkspark statt. Das ist diesmal aufgrund der EM nicht möglich. Die Tests werden nun ebenfalls im UKE gemacht. Die Mannschaft wird für alles in zwei Gruppen eingeteilt. Eine ist am Samstag, die andere am Sonntag an der Reihe.

Fast alle HSV-Profis sollen zum Auftakt dabei sein

Wer ist zum Start beim HSV alles dabei? Spieler wie Immanuel Pherai und Anssi Suhonen, die nach der zurückliegenden Saison noch im Länderspieleinsatz waren, hätten eigentlich noch Anspruch auf ein paar Tage mehr Urlaub. Sie werden zum Auftakt in Hamburg aber trotzdem dabei. Lediglich William Mikelbrencis soll fehlen. Selbst Dennis Hadzikadunic, der bislang noch gar keinen HSV-Vertrag für die neue Saison hat, wird zu den Tests im UKE erwartet.

Für die Fans wird es erst ab Montag spannend. Dann gibt es das erste öffentliche Training. Diese findet allerdings nicht in Hamburg statt. Von Montag bis Freitag bezieht der HSV in Schneverdingen das erste von zwei Trainingslagern. Am Nachmittag soll dort direkt zum Wochenstart erstmals trainiert werden. Zwei Einheiten täglich sind danach geplant. Das Training soll in der Regel öffentlich sein.