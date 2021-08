HSV-Profi wackelt: Gegen Fürth dabei? Tag der Entscheidung für Dudziak

Schafft er’s oder schafft er’s nicht? Am Donnerstag dürfte die Entscheidung fallen, ob Jeremy Dudziak nach seiner Blitz-Heilung am Samstag gegen Fürth dabei sein kann. Sollte der Mittelfeldmann wieder voll ins Training einsteigen, steht seinem Einsatz wohl nichts im Wege.

In Abstimmung mit den Ärzten und Physios verzichtete Daniel Thioune am Mittwoch noch darauf, Dudziak wieder voll einzubinden. „Es war die Einheit mit der höchsten Belastung in dieser Woche“, so der Trainer.

Um kein Risiko einzugehen, begnügte sich Dudziak deshalb (gemeinsam mit den verletzten Josh Vagnoman und Bobby Wood) am Rande mit einer einstündigen Einheit mit Reha-Trainer Sebastian Capel.

Aber: Sollte sein linker Oberschenkel, den er sich zuletzt beim 3:3 in Aue gezerrt hatte, keine negative Reaktion zeigen, wird Dudziak am Donnerstag wohl ins Teamtraining zurückkehren. Nach Rücksprache mit den Physios werden Thioune und sein Spielgestalter das gemeinsam am Vormittag entscheiden.

Dudziak zählt beim HSV zu den Leistungsträgern

Sollte Dudziak gegen Fürth spielen können, wäre der HSV seine allergrößte Personalsorge los. Der Mittelfeldmann präsentiert sich seit Wochen in guter Form und ist längst unumstritten.